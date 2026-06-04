شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها الموافقة على قرض بـ90 مليون دولار لمشروع سكة حديد العاشر بقرار جمهوري، وإعلان قائمة التخصصات الأكثر احتياجًا بحركة نيابات الأطباء 2026، وموافقة الحكومة على ترقية موظفي الخدمة المدنية المستحقين في 2026.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:



نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس 4 يونيو 2026، قرار رئيس الجمهورية رقم 481 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، الخاص بالمرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.

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قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ90 مليون دولار لمشروع سكة حديد العاشرنشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس 4 يونيو 2026، قرار رئيس الجمهورية رقم 481 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، الخاص بالمرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.للتفاصيل .. اضغط هنا

بعد مد التسجيل.. قائمة التخصصات الأكثر احتياجًا بحركة نيابات الأطباء 2026



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قررت إدارة التكليف بوزارة الصحة والسكان، مد فترة تسجيل الرغبات ضمن حركة نيابات الأطباء المقيمين لعام 2026 (الأساسية) حتى نهاية يوم الأحد 7 يونيو؛ لإتاحة مزيد من الوقت أمام الأطباء لاستكمال إجراءات التسجيل واختيار التخصصات المناسبة.للتفاصيل.. اضغط هنا

الحكومة توافق على ترقية موظفي الخدمة المدنية المستحقين في 2026



للتفاصيل.. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ممن تتوافر فيهم شروط الترقية حتى 30/6/2026.للتفاصيل.. اضغط هنا

مجلس الوزراء يقر مد إيقاف ضريبة الأطيان لدعم المزارعين



وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يقضي بمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2025 بشأن إيقاف العمل بالقانون ذاته.

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وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يقضي بمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2025 بشأن إيقاف العمل بالقانون ذاته.للتفاصيل.. اضغط هنا

الحكومة توافق على 4 اتفاقيات بترولية باستثمارات 53 مليون دولار



وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس على 4 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية، بإجمالي 52.97 مليون دولار، إلى جانب حفر 6 آبار كحد أدنى ضمن خطط البحث والاستكشاف.

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وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس على 4 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية، بإجمالي 52.97 مليون دولار، إلى جانب حفر 6 آبار كحد أدنى ضمن خطط البحث والاستكشاف.للتفاصيل.. اضغط هنا

هيئة الدواء تحذر من عبوات "مجهولة المصدر" لأحد علاجات فقر الدم



أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرًا من تشغيلات "مجهولة المصدر" لأحد الأدوية المتداولة، مطالبة بوقف تداولها وضبط العبوات المغشوشة منها.

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أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرًا من تشغيلات "مجهولة المصدر" لأحد الأدوية المتداولة، مطالبة بوقف تداولها وضبط العبوات المغشوشة منها.للتفاصيل.. اضغط هنا

"الرعاية الصحية": نجاح أول قائمة جراحات أورام دقيقة باستخدام المنظار الجراحي بمجمع الفيروز



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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، نجاح الفريق الطبي بمجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء في إجراء أول قائمة جراحات أورام دقيقة ومتقدمة باستخدام أحدث الأساليب عن طريق المنظار الجراحي داخل المجمع، وذلك في إنجاز طبي جديد يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء.للتفاصيل.. اضغط هنا

بـ106 مليارات جنيه.. "خطة النواب" توافق على موازنة البرامج والأداء للقومية للبريد



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وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة النائب مصطفى سالم على مشروع موازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2026/2027 والمقدر بـ106.3 مليار جنيه.للتفاصيل.. اضغط هنا

رئيس الوزراء: لا نحتاج إلى الدخول في برامج جديدة مع صندوق النقد