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حرارة ورياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى 10 يونيو

كتب : محمد نصار

06:49 م 04/06/2026

طقس حار

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار موجة حارة حتى الأربعاء المقبل مع شبورة صباحية ورياح نشطة وزيادة الإحساس بحرارة الطقس بسبب الرطوبة.

وأشارت الهيئة، في بيان، إلى أن الطقس سيكون معتدلًا في ساعات الصباح الباكر، شديد الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، بينما يسود طقس حار على السواحل الشمالية، ومعتدل يميل للحرارة ليلًا.

الأرصاد تحذر من الشبورة خلال الأيام المقبلة

كما حذرت الأرصاد، من تكون شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في بعض الفترات.

وأضافت أن هناك نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء خلال الفترة نفسها، وعلى فترات متقطعة، وهو ما قد يساهم نسبيًا في تلطيف الأجواء ببعض المناطق.

ولفتت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس بمعدل يتراوح بين درجة إلى درجتين عن القيم المسجلة في الظل.

درجات الحرارة المتوقعة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: من 36 إلى 37 درجة للعظمى.
- السواحل الشمالية: من 28 إلى 30 درجة للعظمى.
- شمال الصعيد: من 37 إلى 40 درجة للعظمى.
- جنوب الصعيد: من 42 إلى 44 درجة للعظمى.

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