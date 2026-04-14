يلجأ الكثيرون إلى مخفوقات البروتين بهدف تعزيز الكتلة العضلية، إلا أن العديد من الأطعمة الطبيعية توفر كميات مماثلة، وأحيانا أعلى من البروتين.

كيف يمكن لبعض الأطعمة أن تعوض مخفوقات البروتين؟

وفقا لموقع "Verywell Health"، مخفوق البروتين يحتوي عادة على ما بين 20 إلى 30 جراما من البروتين، وهي كمية يمكن الحصول عليها بسهولة من أطعمة شائعة.

ويأتي صدر الدجاج في مقدمة هذه المصادر، حيث يوفر نحو 31 جراما من البروتين لكل 100 جرام ، ثم التونة بـ28 جراما، ثم اللحم البقري الخالي من الدهون بـ26 جراما.

كما يوفر الديك الرومي نسبا مماثلة، ما يجعل اللحوم قليلة الدهون من أهم المصادر الطبيعية لدعم بناء العضلات والحفاظ عليها.

هل يمكن للبدائل النباتية تزويد الجسم بالبروتين الكافي لبناء العضلات؟

لا تقتصر مصادر البروتين على المنتجات الحيوانية فقط، إذ توفر البدائل النباتية مثل "السيتان" و"التمبيه" ما بين 20 إلى 25 جراما من البروتين، ما يجعلها خيارا مناسبا للنباتيين.

إضافة إلى، يحتوي الزبادي اليوناني والجبن القريش على نحو 20 إلى 24 جراما من البروتين في الحصة الواحدة، فضلا عن فوائد إضافية تتعلق بصحة الجهاز الهضمي والعظام.

هل توجد مصادر أخرى غنية بالبروتين؟

تشمل القائمة أيضًا البقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا، التي تقترب في محتواها البروتيني من بعض المخفوقات، مع ميزة إضافية تتمثل في غناها بالألياف والعناصر الغذائية الضرورية.

لماذا تُعد الأطعمة الكاملة خيارا أفضل؟

الأطعمة الطبيعية لا توفر البروتين فقط، بل تمنح الجسم أيضا مجموعة متكاملة من الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية، ما يجعلها أكثر فائدة وتوازنا مقارنة بالمكملات الغذائية المصنعة.

متى تحتاج إلى مخفوقات البروتين؟

رغم مميزات الأطعمة الطبيعية، تظل مخفوقات البروتين خيارا عمليا في بعض الحالات، مثل بعد التمارين الرياضية أو عند صعوبة تلبية الاحتياجات اليومية من البروتين عبر الغذاء فقط.

