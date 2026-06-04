ترامب: تصويت مجلس النواب لتقييد صلاحياتي بلا معنى

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقدا لاذعا لمجلس النواب الأمريكي بعد تمريره قراره يحد من صلاحياته في الحرب مع إيران.

وقال ترامب في تدوينة له على منصة تروث سوشيال: "أجرى مجلس النواب أمس تصويتا بلا معنى لتقييد صلاحياتي، بمشاركة 4 جمهوريين سيئين وجميع الديمقراطيين، في خضم مفاوضاتي لإنهاء الحرب مع إيران".

وتسائل ترمب: "من الذي قد يفعل أمرا غير وطني كهذا؟ إنهم يعرفون أين وصلت المفاوضات".

وأضاف أن الديمقراطيين مدفوعون بما يعرف بمتلازمة كراهية ترمب، قائلا "إنهم يفضلون فشل بلادنا على منحي انتصارا جديدا من بين انتصارات كثيرة حققتها"

كما انتقد النواب الجمهوريين الأربعة الذين صوتوا لصالح تمرير القرار، واتهمهم بإنهم "يسعون فقط إلى لفت الانتباه.. يجب أن يشعروا بالخجل من أنفسهم".