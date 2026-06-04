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رئيس الوزراء: لا نحتاج إلى الدخول في برامج جديدة مع صندوق النقد

كتب : أحمد الجندي

03:53 م 04/06/2026 تعديل في 04:15 م

الدكتور مصطفى مدبولي

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن بعثة صندوق النقد الدولي كانت موجودة بالفعل في مصر لإجراء المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وغادرت البلاد قبل إجازة عيد الأضحى مباشرة.

وأوضح "مدبولي"، أن المناقشات والمراجعات الفنية استمرت بين بعثة الصندوق وكل من وزارة المالية والبنك المركزي المصري، في إطار استكمال إجراءات المراجعة الحالية.

وأكد رئيس الوزراء أن برنامج التعاون الحالي مع صندوق النقد الدولي ينتهي في سبتمبر 2026، مشددًا على أن الدولة المصرية لا تحتاج إلى الدخول في برامج جديدة مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج القائم.

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مصطفي مدبولي مجلس الوزراء صندوق النقد الدولي

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