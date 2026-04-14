لا يقتصر الحفاظ على ترطيب الجسم على شرب الماء وحده، هناك بعض المشروبات الساخنة يمكن أن تؤدي الدور نفسه بكفاءة مماثلة، بشرط تناولها باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن.

هل يمكن للمشروبات الساخنة أن تعوض الماء؟

وفقا لموقع "Verywell Health"، المشروبات مثل الشاي والقهوة والحليب تحتوي على نسب عالية من الماء، ما يجعلها تسهم في ترطيب الجسم دون التسبب في فقدان إضافي للسوائل.

كما أن الشاي الأسود أو الأخضر، يوفر مستوى ترطيب مماثل للماء، دون فروق ملحوظة في توازن السوائل لدى من يستهلكونه مقارنة بمن يعتمدون على الماء فقط.

هل القهوة تسبب الجفاف؟

رغم احتواء القهوة على الكافيين، إلا أنها لا تؤدي إلى الجفاف عند تناولها بكميات معتدلة، بل يمكن أن تسهم في الترطيب بشكل طبيعي، خاصة لدى الأشخاص المعتادين على شربها.

يتميز الحليب بقدرته العالية على الحفاظ على السوائل داخل الجسم لفترة أطول، وذلك بفضل احتوائه على عناصر مهمة مثل الصوديوم والبوتاسيوم، هذه الإلكتروليتات تساعد في تقليل فقدان السوائل، ما يجعله خيارا فعالا لدعم الترطيب مقارنة بالماء في بعض الحالات.

متى يصبح الكافيين مؤثرا على السوائل؟

توضح الأبحاث أن تأثير الكافيين في زيادة إدرار البول يظهر فقط عند استهلاك كميات كبيرة تتجاوز نحو 400 ملج يوميا، بينما لا يؤثر الاستهلاك المعتدل بشكل ملحوظ على توازن السوائل في الجسم.

ما أفضل مشروبات للترطيب؟

رغم فعالية هذه المشروبات، يظل الماء الخيار الأساسي والأكثر أمانا للترطيب، ومع ذلك، يمكن إضافة المشروبات الساخنة ضمن الروتين اليومي كبدائل متنوعة، مع ضرورة تجنب إضافة السكر أو المكونات عالية السعرات التي تقلل من فوائدها الصحية.

كيف تحارب القهوة التوتر؟.. اكتشف الكمية المناسبة

أفضل 5 مشروبات طبيعية لتقليل الالتهابات وتعزيز صحتك

هل شرب النعناع قبل النوم يحسن الهضم ويخفف التوتر؟





