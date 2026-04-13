أظهرت دراسة علمية حديثة أن مستخلص نبات الريحان قد يمثل خيارا طبيعيا واعدا يمكن استخدامه كبديل جزئي للفلورايد في الوقاية من تسوس الأسنان لدى الأطفال.

وشملت الدراسة 40 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 6 و8 سنوات، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين، تلقت المجموعة الأولى طلاء أسنان يحتوي على مستخلص الريحان، بينما حصلت المجموعة الثانية على طلاء تقليدي يحتوي على الفلورايد، بحسب لينتا.رو.

وتم تكرار العلاج على مدار أربعة أشهر، قبل أن يقوم الباحثون بتقييم صحة الأسنان ومراقبة العلامات المبكرة للتسوس، إضافة إلى قياس مستويات بكتيريا Streptococcus mutans المسؤولة عن تسوس الأسنان.

هل الريحان يقلل التسوس؟

وأظهرت النتائج أن كلا العلاجين ساعد في تقليل نشاط التسوس، إلا أن الفلورايد كان أكثر فعالية في إعادة تقوية مينا الأسنان وتقليل الآفات المبكرة. في المقابل، تميز مستخلص الريحان بقدرته الأعلى على كبح نمو البكتيريا المسببة للتسوس، ما يعكس خصائصه القوية المضادة للميكروبات.

هل الريحان يحتوي على مركبات طبيعية؟

وأوضح الباحثون أن الريحان يحتوي على مركبات طبيعية مثل الكالسيوم والفوسفور، والتي قد تساهم في دعم عملية إعادة تمعدن مينا الأسنان، إلى جانب نشاطه المضاد للبكتيريا الذي يعزز صحة الفم.

كما أشارت الدراسة إلى أنه لم تسجل أي آثار جانبية مرتبطة باستخدام مستخلص الريحان لدى الأطفال المشاركين، ما يجعله خيارا طبيعيا واعدا يمكن أن يستخدم مستقبلا في دعم صحة الأسنان والوقاية من التسوس، خصوصا في المراحل المبكرة من العمر.

أقرأ أيضًا:

