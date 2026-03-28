انتبه لجسمك.. 6 أعراض صامتة تكشف ارتفاع الكوليسترول فجأة

كتب : أسماء مرسي

07:00 م 28/03/2026

ارتفاع الكوليسترول في الدم من المشكلات الصحية الصامتة التي تتفاقم دون أعراض واضحة في البداية، لكنه يشكل خطرا كبيرا على القلب والأوعية الدموية، عند زيادة الكوليسترول الضار، تتراكم الدهون داخل الشرايين، ما يعيق تدفق الدم ويزيد احتمالات الإصابة بأمراض خطيرة.

ورغم أن التشخيص الدقيق يعتمد على التحاليل، فإن الجسم يرسل إشارات تحذيرية تستدعي الانتباه وعدم تجاهلها، وفقا لموقع "thehealth".

ما الذي يحدث داخل الجسم عند ارتفاع الكوليسترول؟

عندما يرتفع مستوى الكوليسترول الضار، تتكون لويحات دهنية على جدران الشرايين، ما يؤدي إلى تضيقها وفقدان مرونتها، وهو ما يُعرف بتصلب الشرايين، ويؤثر بشكل مباشر على كفاءة القلب.

ما أعراض ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم؟

هل تظهر ترسبات دهنية على الجلد؟

من أبرز العلامات ظهور ترسبات دهنية تُعرف بـ"الورم الأصفر"، على شكل بقع صفراء حول العينين أو على المرفقين والركبتين، وهي مؤشر واضح على ارتفاع الكوليسترول.

هل ألم الصدر المفاجئ مؤشر على خطر في القلب؟

الشعور بألم مفاجئ أو عدم راحة في الصدر قد يكون نتيجة ضعف تدفق الدم إلى القلب بسبب انسداد الشرايين، ويشير إلى الذبحة الصدرية أو خطر الإصابة بنوبة قلبية.

هل ضيق التنفس علامة على ارتفاع الكوليسترول؟

إذا لاحظت صعوبة في التنفس خاصة أثناء المجهود، يكون السبب هو ضعف قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة نتيجة ارتفاع الكوليسترول.

لماذا يسبب الكوليسترول ارتفاع الضغط؟

ارتفاع ضغط الدم غالبًا ما يرتبط بزيادة الكوليسترول، حيث يؤدي تضيق الشرايين إلى زيادة الضغط على القلب، ما يستدعي المتابعة المنتظمة.

هل لديك تاريخ عائلي مع أمراض القلب؟

العوامل الوراثية تؤدي دورا مهما، فإذا كان لديك تاريخ عائلي مع أمراض القلب، تكون أكثر عرضة لارتفاع الكوليسترول، ما يتطلب فحوصات دورية.

هل تشعر بإرهاق مستمر دون سبب واضح؟

التعب وفقدان الطاقة قد يكونان نتيجة ضعف تدفق الدم والأكسجين إلى الجسم، وهو ما يرتبط بارتفاع الكوليسترول الضار.

كيف تحمي نفسك من المخاطر؟

ينصح الأطباء بضرورة الانتباه لهذه العلامات وعدم تجاهلها، مع الالتزام بنمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة، وممارسة الرياضة، وإجراء الفحوصات الدورية للحفاظ على صحة القلب.

