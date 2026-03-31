إعلان

فوائد صحية مذهلة للكركم.. أبرزها خفض الكوليسترول

كتب : أسماء مرسي

08:00 ص 31/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوضحت دراسة حديثة أن الكركمين، المركب النشط في الكركم، يؤدي دورا مهما في تعزيز صحة الأوعية الدموية وتحسين عمليات استقلاب الدهون في الجسم.

كيف يحمي الكركمين الأوعية الدموية؟

حلل الباحثون نتائج عدة دراسات لتحديد تأثير الكركمين على صحة القلب والأوعية الدموية، وتبين أن المركب يخفض الإجهاد التأكسدي ويزيد إنتاج أكسيد النيتريك، ما يساعد على تنظيم توتر الأوعية الدموية وتدفق الدم.

واضطراب هذه العمليات من المؤشرات المبكرة لمشكلات القلب والشرايين، وفقا لموقع "لينتا.رو".

هل يساعد الكركمين على خفض الدهون والكوليسترول؟

الكركمين يسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي، ويعود ذلك إلى قدرته على التأثير على الآليات الخلوية المسؤولة عن تصنيع ومعالجة الدهون في الجسم.

ما العلاقة بين الكركمين والالتهابات؟

يتمتع الكركمين بخصائص مضادة للالتهابات، إذ يقلل من مستويات علامات التهابية مثل الإنترلوكين-6 وعامل necrosis-α، وهو ما يجعله فعالا بشكل خاص في حالات الأمراض المزمنة، بينما لم يُلاحظ تأثير مشابه لدى الأصحاء.

الكركم الكوليسترول أمراض القلب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

