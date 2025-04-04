أيهما أفضل الفواكه المجففة أم الطازجة؟

الدكتور معتز القيعي يقول، لكل من الفواكه المجففة والطازجة فوائدها وعيوبها، ويعتمد الأفضل بينهما على احتياجاتك وتفضيلاتك الشخصية

فوائد الفواكه الطازجة

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، غنية بالفيتامينات والمعادن، خاصة فيتامين سي الذي قد يتأثر بالتجفيف، وتحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على الترطيب.

أقل في السعرات الحرارية مقارنة بالفواكه المجففة، عادة ما تكون أقل في السكر المضاف (إلا إذا أضيف إليها سكر).

عيوب الفواكه الطازجة

وتابع من خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، الفواكه الطازجة عمرها الافتراضي قصير، وتتلف بسرعة، وأيضًا قد يكون حملها وتخزينها أكثر صعوبة.

تعتمد قيمتها الغذائية على طريقة الزراعة والتوقيت.

فوائد الفواكه المجففة

وأكد أن الفواكه المجففة تحتوي على تركيز أعلى من الألياف والمعادن ومضادات الأكسدة، ويكون عمرها الافتراضي أطول، مما يجعلها خيارًا جيدًا للتخزين.

سهلة الحمل والتناول كوجبة خفيفة.

عيوب الفواكه المجففة

وأشار القيعي إلى أن الفواكه المُجففة تحتوي على تركيز أعلى من السكر الطبيعي، مما يزيد من السعرات الحرارية، وقد تحتوي على سكر مضاف أو مواد حافظة.

قد تفقد بعض الفيتامينات خلال عملية التجفيف.

وأختتم القيعي:" أن تناول الفواكه الطازجة هو الخيار الأفضل للحصول على فيتامينات ومعادن كاملة، خاصة فيتامين سي، وللحفاظ على الترطيب، والفواكه المجففة هي خيار جيد للحصول على الألياف والمعادن ومضادات الأكسدة، ووجبة خفيفة مغذية وسهلة الحمل، ويجب الانتباه إلى كمية السكر المضاف في الفواكه المجففة".

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