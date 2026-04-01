السبانخ من الخضراوات الورقية الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، ويحرص العديد من الرجال على تناولها يوميًا لتأثيرها المذهل على الصحة العامة والصحة التناسلية.

هل تزيد السبانخ من خصوبة الرجال؟



قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن السبانخ يمكن أن تعمل على تحسين خصوبة الرجال، لأنها غنية بالحديد والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان لدعم إنتاج الطاقة في الجسم وصحة الحيوانات المنوية.



كما يحتوي على حمض الفوليك الذي يساهم في تحسين جودة الحيوانات المنوية وتقليل التشوهات فيها، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا التناسلية من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

هل تساعد السبانخ في الوقاية من السرطان؟



أضاف القيعي، أن السبانخ تحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل بيتا كاروتين واللوتين والزياكسانثين، وهذه المركبات تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتقليل الالتهابات.

كما أن الألياف الموجودة في السبانخ تدعم صحة الجهاز الهضمي، وتقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون من خلال تحسين حركة الأمعاء والتخلص من السموم.

ما العناصر الغذائية في السبانخ التي توفر هذه الفوائد؟

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن السبانخ تحتوي على فيتامينات مثل أ، سي، ك، التي تعمل على تعزيز المناعة وصحة الخلايا، كما أنها غنية بالمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم التي تساهم في دعم الطاقة ودعم وظائف الجسم ومساعدتها على العمل بكفاءة، بالإضافة إلى الألياف التي تحسن الهضم وتدعم البكتيريا النافعة في الأمعاء

و مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

هل هناك تأثير على هرمون الذكورة؟



كشف القيعي، أن السبانخ يدعم إنتاج هرمون التستوستيرون بشكل غير مباشر من خلال تحسين الصحة العامة وتقليل الالتهابات وتأمين العناصر الغذائية الأساسية لإنتاج الهرمونات.

ما هي أفضل طريقة لتناول السبانخ؟



أكد القيعي، أن أفضل طريقة لتناول السبانخ مطهية قليلًا أو نيئة في السلطات، مع إدخالها ضمن نظام غذائي متوازن يشمل مصادر متنوعة من البروتين والخضروات والفواكه.

