مع تقلب الفصول وارتفاع وانخفاض درجات الحرارة المفاجئ، يصبح الجسم أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي.



وبحسب موقع "هيلث لاين"، الوقاية ليست صعبة، فهي تعتمد على مجموعة عادات صحية بسيطة تشكل درعا واقيا يحافظ على النشاط والحيوية، وجاءت كما يلي.



ما أهمية التغذية السليمة للحماية من تقلبات الطقس ؟



الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين C، مثل البرتقال والفلفل، تساعد على تقوية المناعة، فيما تعزز الأطعمة الغنية بالزنك مثل المكسرات والبقوليات مقاومة الجسم للعدوى.



لماذا يظل شرب الماء ضروريا حتى في الطقس البارد؟



الترطيب لا يقل أهمية في الأيام الباردة، فشرب كميات كافية من الماء يساعد على تنظيم حرارة الجسم وطرد السموم، ويقلل فرص الإصابة بالعدوى الموسمية.



كم يحتاج الجسم من النوم لمقاومة الأمراض؟



قلة النوم تضعف جهاز المناعة وتزيد من قابلية الجسم للفيروسات، كما ينصح الأطباء بالحصول على 7 إلى 8 ساعات نوم يوميا لتعزيز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.



كيف تساهم الرياضة في تقوية المناعة؟



النشاط البدني المعتدل، مثل المشي أو التمارين المنزلية، يحفز الدورة الدموية ويقوي جهاز المناعة، كما يرفع مستوى الطاقة الإيجابية لمواجهة تقلبات الطقس.



ما دور الملابس المناسبة في حماية الجسم؟



الانتقال المفاجئ بين الأجواء الباردة والدافئة يرهق الجسم، لذلك ينصح بارتداء طبقات من الملابس يمكن تعديلها بسهولة حسب درجة الحرارة، للحماية من التعرض المفاجئ للبرد.



كيف تساعد النظافة الشخصية في الوقاية من الأمراض؟



غسل اليدين بانتظام واستخدام المعقمات يقلل من انتقال الفيروسات والبكتيريا، خصوصا في الأماكن العامة، ليبقى الجسم محميا أمام الأمراض الموسمية.

