كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس في مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة من 1 أبريل إلى 5 أبريل 2026.

ومع انخفاض درجات الحرارة، يتجه البعض إلى تناول مشروبات دافئة تسهم في تعزيز المناعة ومقاومة الطقس البارد.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم مشروبات تقوي المناعة، وفق ما كشف موقع "هيلث لاين" الطبي.

ما فوائد الزنجبيل والكركم في تعزيز المناعة ومقاومة الأمراض؟



يعرف كل من الزنجبيل والكركم بخصائصهما المعززة للمناعة وفوائدهما المضادة للالتهابات.

لذا فإن تناول الزنجبيل مفيد للهضم وتهدئة التهاب الحلق، بينما يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب ذو تأثيرات قوية مضادة للأكسدة والالتهابات.

هل عصير التفاح يقوي المناعة؟



عصير التفاح مليء بمضادات الأكسدة وتقوية المناعة، كما تسهم القرفة في تنظيم مستويات السكر بالدم وإمداد الجسم بفيتامين سي.

لماذا يعد هذا المشروب خيارا مغذيا ومريحا للجسم؟



هو مشروب يجمع بين الكركم والحليب والتوابل الدافئة، كما أن خصائص الكركم المضادة للالتهابات، بالإضافة إلى الكالسيوم الموجود في الحليب، تجعل هذا المشروب مغذيا ومريحا.

كيف يساعد الجمع بين الليمون والعسل في دعم المناعة؟



يعد هذا المشروب البسيط طريقة سهلة للحصول على جرعة سريعة من فيتامين سي من الليمون، بينما يضفي العسل فوائد مهدئة ومضادة للبكتيريا.

كيف يعزز فيتامين سي في الليمون والعسل جهاز المناعة؟



الليمون يحتوي على فيتامين سي الذي يعزز المناعة، كما يساعد الجسم على امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية كالخضراوات الورقية والبقوليات والحبوب الكاملة.

