إعلان

كيف تتخلص من نزلات البرد دون أدوية؟

كتب : أحمد الضبع

01:00 م 31/03/2026

مكافحة البرد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع انحسار موجة الأمطار والتقلبات الجوية، يعاني كثيرون من أعراض نزلات البرد الخفيفة، مثل احتقان الأنف والتهاب الحلق والإرهاق، ما يدفع البعض إلى البحث عن حلول سريعة دون اللجوء إلى الأدوية.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن معظم نزلات البرد تكون فيروسية وخفيفة، ويمكن التعامل معها بوسائل طبيعية تدعم جهاز المناعة وتسرع التعافي، دون الحاجة إلى أدوية في كثير من الحالات.

كيفية التخلص من نزلات البرد دون أدوية


وأوضح "بدران" في تصريحات لمصراوي، أن أولى الخطوات الأساسية تتمثل في الراحة الجيدة، إذ يحتاج الجسم إلى تقليل المجهود لمقاومة الفيروسات، مشيرا إلى أن السهر والإجهاد من أكثر العوامل التي تبطئ الشفاء.

وأضاف أن الإكثار من شرب السوائل الدافئة يلعب دورا مهما في تخفيف الأعراض، خاصة الماء، ومشروبات مثل الليمون الدافئ والعسل والأعشاب الطبيعية، التي تساعد على تهدئة الحلق وتحسين التنفس.

أطعمة تساعد على تعزيز المناعة


وأشار إلى أهمية تعزيز المناعة بالغذاء، من خلال تناول أطعمة غنية بفيتامين "سي" مثل البرتقال والجوافة، إلى جانب الخضروات الورقية، لما لها من دور في تقوية دفاعات الجسم.

كما نصح "بدران" بضرورة تهوية الأماكن المغلقة وتجنب التعرض المفاجئ لتيارات الهواء البارد، خاصة بعد التعرق، موضحا أن التغيرات الحرارية السريعة تزيد من حدة الأعراض.

وأكد أن الغرغرة بالماء الدافئ والملح من الوسائل البسيطة التي تساعد على تقليل التهاب الحلق، إلى جانب استنشاق بخار الماء الذي يخفف من احتقان الأنف.

وشدد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة على أهمية تجنب العادات الخاطئة، مثل الإفراط في المشروبات الباردة أو تناول أطعمة ثقيلة، لافتا إلى أن هذه السلوكيات قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض وإطالة مدة المرض.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اللجوء إلى الطبيب يصبح ضروريا في حال استمرار الأعراض لأكثر من عدة أيام أو ارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ، لتجنب أي مضاعفات محتملة.

اقرأ أيضاً:

مشروبات تحارب نزلات البرد وتحمي من العطش النهاري .. تعرف عليها

5 أطعمة تخفف أعراض البرد في الشتاء

ترند شرائح البطاطس النيئة في الجوارب هل يعالج الإنفلونزا؟

البرد الماء الطقس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل نشر الرسائل الخاصة خيانة؟ د. محمود الأبيدي يحذر من فوضى السوشيال ميديا
أخبار

هل نشر الرسائل الخاصة خيانة؟ د. محمود الأبيدي يحذر من فوضى السوشيال ميديا
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
رياضة محلية

"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
"أعوذ بك من موت الغفلة".. وفاة مفاجئة لشاب بعد ساعات من منشور مؤثر بالأقصر
أخبار المحافظات

"أعوذ بك من موت الغفلة".. وفاة مفاجئة لشاب بعد ساعات من منشور مؤثر بالأقصر
لسلامتك.. عند ظهور هذه العلامة يجب استبدال شفرات مساحات زجاج السيارة
نصائح

لسلامتك.. عند ظهور هذه العلامة يجب استبدال شفرات مساحات زجاج السيارة
خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. تفاصيل اتصال بوتين بالرئيس السيسي
أخبار مصر

خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. تفاصيل اتصال بوتين بالرئيس السيسي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
الذهب يعود للانخفاض ببداية التعاملات
"تقلبات جوية على الأبواب".. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة الأيام المقبلة