مع انحسار موجة الأمطار والتقلبات الجوية، يعاني كثيرون من أعراض نزلات البرد الخفيفة، مثل احتقان الأنف والتهاب الحلق والإرهاق، ما يدفع البعض إلى البحث عن حلول سريعة دون اللجوء إلى الأدوية.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن معظم نزلات البرد تكون فيروسية وخفيفة، ويمكن التعامل معها بوسائل طبيعية تدعم جهاز المناعة وتسرع التعافي، دون الحاجة إلى أدوية في كثير من الحالات.

كيفية التخلص من نزلات البرد دون أدوية



وأوضح "بدران" في تصريحات لمصراوي، أن أولى الخطوات الأساسية تتمثل في الراحة الجيدة، إذ يحتاج الجسم إلى تقليل المجهود لمقاومة الفيروسات، مشيرا إلى أن السهر والإجهاد من أكثر العوامل التي تبطئ الشفاء.

وأضاف أن الإكثار من شرب السوائل الدافئة يلعب دورا مهما في تخفيف الأعراض، خاصة الماء، ومشروبات مثل الليمون الدافئ والعسل والأعشاب الطبيعية، التي تساعد على تهدئة الحلق وتحسين التنفس.

أطعمة تساعد على تعزيز المناعة



وأشار إلى أهمية تعزيز المناعة بالغذاء، من خلال تناول أطعمة غنية بفيتامين "سي" مثل البرتقال والجوافة، إلى جانب الخضروات الورقية، لما لها من دور في تقوية دفاعات الجسم.

كما نصح "بدران" بضرورة تهوية الأماكن المغلقة وتجنب التعرض المفاجئ لتيارات الهواء البارد، خاصة بعد التعرق، موضحا أن التغيرات الحرارية السريعة تزيد من حدة الأعراض.

وأكد أن الغرغرة بالماء الدافئ والملح من الوسائل البسيطة التي تساعد على تقليل التهاب الحلق، إلى جانب استنشاق بخار الماء الذي يخفف من احتقان الأنف.

وشدد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة على أهمية تجنب العادات الخاطئة، مثل الإفراط في المشروبات الباردة أو تناول أطعمة ثقيلة، لافتا إلى أن هذه السلوكيات قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض وإطالة مدة المرض.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اللجوء إلى الطبيب يصبح ضروريا في حال استمرار الأعراض لأكثر من عدة أيام أو ارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ، لتجنب أي مضاعفات محتملة.

