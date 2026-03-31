الجبن القريش أصبح خيارا شائعا في الإفطار، ليس فقط لمذاقه الخفيف، بل أيضا لفوائده الصحية المتعددة، يحتوي على بروتين عالي الجودة ومعادن أساسية تساعد في بناء العضلات، تقوية العظام، وتنظيم السكر في الدم.

لماذا يزداد استهلاكك للبروتين عند تناول الجبن القريش؟

وفقا لموقع "health"، الجبن القريش غني بالبروتين، وخاصة الكازين الذي يهضمه الجسم ببطء، ما يوفر إحساسًا بالشبع لفترة أطول، كما يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بنفسه، ما يجعله مصدر بروتين كامل مثالي للرياضيين ورواد الصالات الرياضية.

هل يساعد الجبن القريش في التحكم بالوزن؟

كونه منخفض السعرات وغني بالبروتين، يدعم الجبن القريش فقدان الوزن ويقي من السمنة.

كما أن البروتين يزيد من معدل حرق السعرات أثناء الهضم ويعزز الشعور بالشبع، بينما يسهم الكالسيوم في تقليل إنتاج الدهون وزيادة تكسيرها وإخراج جزء منها مع البراز.

كيف يحسن الجبن القريش تنظيم نسبة السكر في الدم؟

البروتين يهضم ببطء، مما يمنع ارتفاع السكر المفاجئ في الدم. كما يساعد على زيادة إفراز الأنسولين، الهرمون المسؤول عن نقل الجلوكوز إلى خلايا الجسم، وبالتالي دعم استقرار مستويات السكر.

هل يقوي الجبن القريش العظام؟

الجبن القريش غني بالكالسيوم والفوسفور والبروتين، العناصر الأساسية للحفاظ على قوة العظام ومنع هشاشتها، كما يساعد الكالسيوم والفوسفور في تقوية العظام والعضلات، بينما يحمي البروتين من فقدان الكتلة العظمية ويقلل خطر الكسور لدى كبار السن.

هل يساعد الجبن القريش في بناء العضلات؟

يوفر تناول الجبن القريش البروتين والأحماض الأمينية اللازمة لإعادة بناء الأنسجة، الكازين قبل النوم، خاصة بعد التمرين المسائي، يزيد توافر الأحماض الأمينية أثناء النوم ويقلل تكسر العضلات، وهو مفيد أيضا لكبار السن للحفاظ على كتلة العضلات.

