لن تتوقع.. فوائد الجبن القريش عند تناولها على الإفطار

كتبت- نرمين ضيف الله:

الإفطار يُعتبر وجبة البداية الأنسب لتنشيط الجسم وتحضير الطاقة ليومٍ كامل.

إدخال مكونات بسيطة وصحية مثل الجبن القريش مع شرائح البصل الأخضر يمكن أن يوفر مزيجًا مغذّيًا غنيًّا بالفوائد.

الجمع بين البروتين المتوفر في الجبن والقيم الغذائية والمركبات النباتية الفعالة في البصل يحقق توازنًا يُسهم في دعم الصحة بطرق متعددة.

ووفق "Cleveland Clinic:، نستعرض فوائد الجبن القريش على الجسم.

تعزيز البروتين لدعم الشعور بالشبع

الجبن القريش يعتبر مصدرًا ممتازًا للبروتين، خصوصًا نوع الكازيين الذي هضمه بطيء، مما يُبقي الإحساس بالشبع لفترات أطول، ويقلّل من الرغبة في تناول وجبات خفيفة غير صحية بين الوجبات.

دعم الجهاز المناعي ومكافحة الالتهاب

الجبن القريش يوفر معادن مهمة مثل والكالسيوم التي تدعم وظائف الجسم والأنسجة.

تحسين صحة العظام والأسنان

الكالسيوم الموجود في الجبن القريش هو عنصر ضروري للحفاظ على كثافة العظام ومنع الهشاشة، خاصة مع التقدّم في السن.

تنظيم سكر الدم والطاقة المستقرة

الجُبن القريش منخفض نسبة الكربوهيدرات ويحتوي على بروتينات تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يساعد على تجنّب ارتفاعات مفاجئة في مستوى السكر بعد الإفطار.

دعم صحة الجهاز الهضمي وتحسين امتصاص العناصر الغذائية

وجود البروتين والكالسيوم من الجبن القريش إلى جانب الألياف والمركبات النباتية في البصل يُساعدان على دعم ميكروبيوم الأمعاء (البكتيريا المفيدة)، وتحسين حركة الأمعاء.