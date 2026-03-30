إعلان

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الجرجير يوميا.. مفاجأة

كتب : أسماء مرسي

12:00 م 30/03/2026 تعديل في 06:45 م

الجرجير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الجرجير من الخضروات الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه، لكن هل تساءلت ماذا يحدث عند تناوله يوميا؟

لماذا يُعتبر الجرجير غنيا بالعناصر الغذائية؟

وفقا لموقع "medicinenet"، الجرجير يحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية، وفي الوقت نفسه منخفض السعرات الحرارية، ما يجعله خيارا ممتازا للحفاظ على الصحة العامة والوزن المثالي.

كيف يعزز الجرجير جهاز المناعة؟

يعد فيتامين C الموجود في الجرجير مضاد أكسدة قوي يحارب الجذور الحرة، كما يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء، ما يقوي دفاعات الجسم ضد الأمراض والعدوى.

هل يساعد الجرجير على امتصاص الحديد؟

الجرجير غني بالحديد الضروري لإنتاج الطاقة ودعم النمو، ومع وجود فيتامين C فيه، يتحول الحديد النباتي إلى شكل يمتصه الجسم بسهولة أكبر، مشابها لحديد اللحوم الحمراء.

ما دوره في تعزيز الحمل الصحي؟

حمض الفوليك في الجرجير ضروري للنساء الحوامل، ويساعد على تقليل خطر عيوب الأنبوب العصبي لدى الجنين، ما يجعله إضافة مهمة للنظام الغذائي أثناء الحمل.

كيف يحسن الجرجير صحة الغدة الدرقية؟

تناول الجرجير النيء يساهم في دعم وظائف الغدة الدرقية، حيث يساعد على تنظيم إنتاج هرمون الغدة الدرقية بشكل طبيعي.

هل يقوي الجرجير العظام؟

الجرجير مصدر غني بالكالسيوم، ويساعد على إبطاء تطور هشاشة العظام، كما يحتوي على مركبات تحفز نمو الخلايا البانية للعظام، المسؤولة عن بناء نسيج العظام الجديد.

كيف يحافظ الجرجير على صحة البصر؟

كما أنه غني باللوتين والزياكسانثين، وهما كاروتينات مضادة للأكسدة ضرورية لصحة العين، وحماية النظر من التلف المرتبط بالعمر والأكسدة.

اقرأ أيضا:

صيدلية في أوراقه.. فوائد الجرجير لحماية جسمك في تقلبات الطقس

هل تناول الجرجير يقلل الجفاف؟

الجرجير المناعة الكالسيوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في آخر 24 ساعة.. ارتفاع أسعار 19 سيارة جديدة بمصر حتى 240 ألف جنيه
أخبار السيارات

في آخر 24 ساعة.. ارتفاع أسعار 19 سيارة جديدة بمصر حتى 240 ألف جنيه
عزوز عادل يكشف لـ"مصراوي" تطورات حالة محيي إسماعيل الصحية
زووم

عزوز عادل يكشف لـ"مصراوي" تطورات حالة محيي إسماعيل الصحية

وهم الأرباح يقود "فتاة الحدائق" للتخشيبة: صورت فيديو مثير بالمقابر
حوادث وقضايا

وهم الأرباح يقود "فتاة الحدائق" للتخشيبة: صورت فيديو مثير بالمقابر

بعد قفزات قياسية.. هل يصل الدولار إلى 60 جنيها خلال العام الحالي؟
أخبار البنوك

بعد قفزات قياسية.. هل يصل الدولار إلى 60 جنيها خلال العام الحالي؟
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
أخبار البنوك

البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها