يحتوي الموز على نوعين من الألياف: القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وكلاهما يؤدي دورا مهما في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل مرور البراز، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي ويقلل من مشاكل الإمساك.

كم تسهم الموزة اليومية في صحة الهضم؟

تناول موزة واحدة يوميا قد يدعم صحة الجهاز الهضمي، إذ توفر نحو 10% من الاحتياج اليومي للألياف، ما يجعلها إضافة مفيدة للنظام الغذائي دون التسبب في آثار سلبية لدى معظم الأشخاص، وفقا لـ "Very Well Health".

كيف تدعم الألياف في الموز صحة الأمعاء؟

تعمل الألياف القابلة للذوبان في الموز على تكوين مادة هلامية داخل الأمعاء، مما يساعد على تليين البراز، بينما تساهم الألياف غير القابلة للذوبان في زيادة حجمه وتسريع مروره، ما يجعل الموز مفيدا في حالات الإمساك.

كما تغذي هذه الألياف البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يدعم توازن الميكروبيوم ويحسن عملية الهضم بشكل عام.

لكن الإفراط في تناول الموز أو الاعتماد عليه بشكل مفرط، قد يؤدي إلى نتائج عكسية مثل الانتفاخ أو اضطرابات الهضم.

ما أهمية نضج الموز لصحة الأمعاء؟

يؤدي نضج الموز دورا مهما في فوائده الهضمية، إذ يحتوي الموز غير الناضج على نسبة أعلى من "النشا المقاوم"، وهو نوع من الكربوهيدرات لا يهضم بالكامل ويُخمَّر في الأمعاء، مما يغذي البكتيريا النافعة ويدعم صحة الميكروبيوم.

كيف يؤثر نضج الموز على الهضم؟

بينما يكون النشا المقاوم في الموز غير الناضج مفيدًا بكميات معتدلة، فإن زيادته قد تسبب غازات أو إمساكًا لدى بعض الأشخاص، خاصة من يعانون حساسية في الجهاز الهضمي. ومع نضج الموز، يتحول هذا النشا تدريجيا إلى سكريات طبيعية، ما يجعله أسهل للهضم وأقل احتمالًا للتسبب في مشاكل معوية.

