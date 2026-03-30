يعد مرق العظام ومرق الدجاج خيارين شائعين في الأنظمة الغذائية، إلا أن الفروق بينهما تؤثر على القيمة الغذائية لكل منهما، بما يشمل البروتينات، المعادن، والمركبات المفيدة للصحة.

لماذا يتفوق شوربة العظام على شوربة الدجاج في البروتين؟

يتفوق مرق العظام في محتوى البروتين بفضل طهي العظام لفترات طويلة قد تتجاوز 4 ساعات، مما يسمح باستخلاص كميات أكبر من الأحماض الأمينية والمعادن.

يحتوي الكوب الواحد على نحو 9 إلى 10 جرام من البروتين، وهو عنصر أساسي لبناء الأنسجة ودعم جهاز المناعة.

ما مزايا شوربةالدجاج مقارنة بالعظام؟

يحضر مرق الدجاج عادة خلال وقت أقصر، مع إضافة الجلد والأنسجة وبعض الخضروات، ما يمنحه تنوعا أكبر في بعض الفيتامينات والمعادن مثل النياسين، فيتامين B6، والسيلينيوم.

ورغم ذلك، يظل محتواه من البروتين أقل نسبيا، إذ يبلغ نحو 6 جرامات لكل كوب، وفقا لـ "Very Well Health".

كيف تختلف محتويات الدهون والكربوهيدرات والمعادن بين النوعين؟

يحتوي مرق العظام على دهون أقل وكربوهيدرات شبه معدومة، في حين يمتلك مرق الدجاج نسبة أعلى من الدهون والكربوهيدرات.

ويوفر كلا النوعين معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وإن كانت بكميات متفاوتة حسب طريقة التحضير والمكونات المضافة.

ويرتبط مرق العظام بعدة فوائد محتملة، مثل تقليل الالتهاب ودعم صحة المفاصل وتحسين امتصاص المغذيات، بينما يتميز مرق الدجاج بتنوع عناصره الغذائية، خاصة عند تحضيره مع الخضروات.

أي الخيارين أفضل؟

يعتمد الاختيار بين مرق العظام ومرق الدجاج على الهدف الغذائي. فمرق العظام قد يكون الأنسب لمن يبحث عن مصدر بروتين أعلى أو مشروب مغذي سريع، بينما يفضل مرق الدجاج عند تحضير وجبات متكاملة أو حساء غني بالنكهات.

هل كلا النوعين صحي؟

رغم الفروق بينهما، يظل كلا الخيارين جزءا من نظام غذائي صحي، بشرط الانتباه إلى كمية الصوديوم، خاصة في المنتجات الجاهزة.

