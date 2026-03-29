ما سر فقدان الشهية عند الإصابة بمرض معوي؟

كتب : سيد متولي

11:00 ص 29/03/2026

تناول الطعام

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من فقدان الشهية نتيجة العدوى بالديدان الطفيلية المزمنة، لكن السبب البيولوجي وراء هذا العرض ظل غامضا لفترة طويلة.

ما سبب فقدان الشهية بعد العدوى بالديدان؟

وأحدثت دراسة حديثة في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو تقدما كبيرا في فهم هذه الظاهرة، حيث كشفت عن المسار الذي يربط استجابة الجهاز المناعي في الأمعاء بالدماغ أثناء الإصابة بالطفيليات.

إشارات الجهاز المناعي تقلل من الرغبة في تناول الطعام

وأظهرت النتائج أن إشارات الجهاز المناعي تُقلل من الرغبة في تناول الطعام بطريقة دقيقة ومنظمة، بحسب مجلة نيتشر.

وقال ديفيد جوليوس، المؤلف المشارك للدراسة: "كان هدفنا ليس فقط فهم كيف يحارب الجهاز المناعي الطفيليات، بل كيف يستخدم الجهاز العصبي لتعديل السلوك الغذائي".

وتركزت الدراسة على نوعين نادرين من الخلايا في الأمعاء، أحدهما يكتشف الطفيليات ويبدأ الاستجابة المناعية، بينما يقوم الآخر بإرسال إشارات كيميائية تنشط الأعصاب المتصلة بالدماغ، مما يؤدي إلى أعراض مثل فقدان الشهية والغثيان وألم البطن.

وأظهرت التجارب أن هذه الإشارات تتطور تدريجيا، في البداية تكون قصيرة وضعيفة، لكنها تصبح أقوى مع استمرار العدوى، وهو ما يفسر لماذا يظهر فقدان الشهية بعد فترة من الإصابة.

وأثبتت التجارب على الفئران أن الحيوانات التي تمتلك هذه الخلايا قللت من تناول الطعام مع تقدم العدوى، بينما لم تتغير سلوكيات الفئران الأخرى.

اقرأ أيضا:

طبق شائع على السحور يرفع السكر ويزيد الجوع في نهار رمضان.. تجنبه

سر الجوع المفاجئ ليلا في الشتاء.. هذا ما يحدث داخل جسمك

مصر وباكستان تؤكدان استمرار التنسيق المكثف لدعم الأمن الإقليمي
إيمي سمير غانم تزور زوجها حسن الرداد في موقع تصوير فيلم طه الغريب
مزق وجهها ورأسها وجسدها.. إصابات خطيرة لسيدة على يد زوجها في المنيا
تصرف خلال ساعات.. هل تشهد معاشات إبريل زيادات جديدة؟
تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"
الدولار يقفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق ويقترب من 54 جنيها
قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب الذين تواجدوا بالمدارس قبل قرار تعطيل الدراسة