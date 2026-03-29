يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من فقدان الشهية نتيجة العدوى بالديدان الطفيلية المزمنة، لكن السبب البيولوجي وراء هذا العرض ظل غامضا لفترة طويلة.

ما سبب فقدان الشهية بعد العدوى بالديدان؟

وأحدثت دراسة حديثة في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو تقدما كبيرا في فهم هذه الظاهرة، حيث كشفت عن المسار الذي يربط استجابة الجهاز المناعي في الأمعاء بالدماغ أثناء الإصابة بالطفيليات.

إشارات الجهاز المناعي تقلل من الرغبة في تناول الطعام

وأظهرت النتائج أن إشارات الجهاز المناعي تُقلل من الرغبة في تناول الطعام بطريقة دقيقة ومنظمة، بحسب مجلة نيتشر.

وقال ديفيد جوليوس، المؤلف المشارك للدراسة: "كان هدفنا ليس فقط فهم كيف يحارب الجهاز المناعي الطفيليات، بل كيف يستخدم الجهاز العصبي لتعديل السلوك الغذائي".

وتركزت الدراسة على نوعين نادرين من الخلايا في الأمعاء، أحدهما يكتشف الطفيليات ويبدأ الاستجابة المناعية، بينما يقوم الآخر بإرسال إشارات كيميائية تنشط الأعصاب المتصلة بالدماغ، مما يؤدي إلى أعراض مثل فقدان الشهية والغثيان وألم البطن.

وأظهرت التجارب أن هذه الإشارات تتطور تدريجيا، في البداية تكون قصيرة وضعيفة، لكنها تصبح أقوى مع استمرار العدوى، وهو ما يفسر لماذا يظهر فقدان الشهية بعد فترة من الإصابة.

وأثبتت التجارب على الفئران أن الحيوانات التي تمتلك هذه الخلايا قللت من تناول الطعام مع تقدم العدوى، بينما لم تتغير سلوكيات الفئران الأخرى.