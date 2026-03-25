هل تسبب أقراص منع الحمل السرطان؟.. أستاذ أمراض نساء يوضح

كتب : أحمد جمعة

04:00 ص 25/03/2026

أقراص منع الحمل

قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني، ومستشار وزير الصحة، أن ما يتم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ارتباط أقراص منع الحمل بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي وعنق الرحم هو "طرح غير دقيق علميًا ولا يستند إلى الأدلة الطبية المعتمدة".

وأوضح في بيان، أن التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن وسائل منع الحمل الهرمونية تُعد من الوسائل الآمنة عند استخدامها بشكل صحيح وتحت إشراف طبي.

وأشار حسن إلى أن التأثير الأخطر لهذه الشائعات يتمثل في تراجع استخدام وسائل تنظيم الأسرة، مما يؤدي إلى زيادة الحمل غير المخطط، لافتًا إلى أن نسبة الحمل غير المخطط له في مصر بلغت 20.5%، أي أن طفلًا من كل خمسة أطفال يولد دون تخطيط مسبق، وهذه النسبة تعكس تحديًا حقيقيًا للصحة الإنجابية وللبرامج السكانية.

وأضاف أن المشكلة الأساسية لا تكمن في وسائل تنظيم الأسرة نفسها، بل في فجوة المعرفة، حيث تشير البيانات إلى أن 3 من كل 10 سيدات يتوقفن عن استخدام وسائل منع الحمل خلال السنة الأولى
46.7% من السيدات لم يتلقين أي رسائل توعوية حول تنظيم الأسرة، في حين ارتفعت نسبة الاحتياج غير الملبى لوسائل تنظيم الأسرة إلى 13.8%، وهو ما يعكس وجود فجوة بين إتاحة الوسائل وفهمها واستخدامها بشكل صحيح.

تنظيم الأسرة قضية صحة عامة وتنمية

وأكد أن تنظيم الأسرة لم يعد مجرد خيار فردي، بل يمثل أحد أهم محاور تحسين صحة المرأة والأسرة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التوازن السكاني، مشيرًا إلى أن تحسين الوعي الصحي يعد عاملًا حاسمًا في تقليل الحمل غير المخطط وتحسين المؤشرات الصحية.

واختتم تصريحه قائلًا: "صحة المرأة لا تُبنى على منشورات غير موثقة أو معلومات مجهولة المصدر، بل تقوم على العلم والدليل، والتواصل المباشر مع الطبيب المختص".

