5 فواكه لا ترفع سكر الدم.. استمتع دون قلق

كتب : سيد متولي

03:45 م 27/03/2026

يمكن لبعض الفواكه ألا تسبب ارتفاعا مفاجئا في مستويات السكر في الدم، وبالتالي يمكن تناولها دون قلق، بل وقد تساهم في تحسين توازن السكر بفضل احتوائها على الألياف والعناصر المفيدة، فما هي؟.

هل المشمش يخفض سكر الدم؟

يتميز المشمش بانخفاض محتواه من السكر مقارنة بغيره، ويحتوي على البوتاسيوم وفيتاميني A وC، ويفضل تناوله طازجا لتجنب السكر المرتفع في النوع المجفف، بحسب موقع فيري ويل هيلث.

ما تأثير التوت الأسود على السكر؟

يحتوي التوت الأسود على كمية معتدلة من السكر مقابل نسبة عالية من الألياف، إلى جانب مضادات الأكسدة وفيتامين C، ما يجعله مفيدا لدعم المناعة وتقليل الالتهابات.

ما فوائد تناول البطيخ؟

يتكون البطيخ في معظمه من الماء، ما يجعله خفيفا ومنعشا، كما يحتوي على فيتامينات ومضادات أكسدة مثل الليكوبين، مع نسبة سكر معتدلة عند تناوله بكميات مناسبة.

هل تناول الكيوي يدعم المناعة؟

الكيوي فاكهة غنية بفيتامين C والألياف، وتساعد في دعم الجهاز المناعي، كما يمكن أن تغني عن المكملات الغذائية عند تناولها بانتظام.

ما فوائد الأناناس للجسم؟

رغم مذاقه الحلو، فإن الأناناس يحتوي على عناصر مهمة مثل فيتامين C والمنجنيز، بالإضافة إلى إنزيمات تساعد في تقليل الالتهاب وتحسين الهضم.

