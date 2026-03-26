الحفاظ على رطوبة الجسم أمر بالغ الأهمية، ليس فقط للشعور بالنشاط والراحة، بل أيضا لضبط مستوى السكر في الدم، خصوصا لدى مرضى السكري.

وقلة السوائل يمكن أن تجعل تركيز الجلوكوز أعلى، حتى دون زيادة فعلية في كمية السكر المتناولة، ما قد يفاقم تقلبات مستويات السكر ويؤثر على الصحة العامة.

وفقا لموقع mayoclinic، فإن انخفاض كمية الماء في الدم يقلل حجم الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع تركيز السكر، ويجعل الحفاظ على الترطيب ضروريا سواء كنت مصابا بالسكري أم لا.

لماذا يعتبر الترطيب مهما لمرضى السكري؟

عندما يرتفع السكر في الدم، يقل إنتاج أو استخدام الأنسولين بفاعلية، وهو الهرمون المسؤول عن نقل الجلوكوز إلى الخلايا لإنتاج الطاقة.

كما يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر إلى الإدرار التناضحي، حيث تجذب الكليتان السوائل إلى البول، ما يزيد فقدان الماء ويفاقم الجفاف.

ما دور الإلكتروليتات في ضبط مستوى السكر؟

تلعب الإلكتروليتات دورا رئيسيا في تنظيم توازن السوائل بالجسم ودعم وظائف الأعصاب والعضلات.

واختلال توازن الإلكتروليتات الناتج عن الجفاف أو ارتفاع السكر يمكن أن يسبب اضطرابات في مستوى الجلوكوز، لذا ينصح بالحصول عليها من أطعمة ومشروبات مناسبة مع مراعاة محتوى الكربوهيدرات وقياس السكر قبل وبعد تناولها.

كم كمية الماء اليومية اللازمة للحفاظ على السكر؟

توصي الإرشادات العامة بشرب نحو 11.5 كوبا للنساء و15.5 كوبا للرجال يوميا، بما يشمل الماء الموجود في الأطعمة والمشروبات الأخرى.

ويجب زيادة الكمية عند ممارسة الرياضة، التعرض للحرارة، فقدان السوائل بسبب المرض، تناول أدوية مدرة للبول، أو ارتفاع مستوى السكر في الدم.

