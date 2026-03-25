شرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ من أكثر العادات الصباحية انتشارا، لكن هذه العادة قد تؤثر سلبا على مستوى الطاقة والتوازن الهرموني في الجسم، خاصة إذا تمت قبل إعطاء الجسم فرصة للاستيقاظ الطبيعي.

وبحسب صحيفة "ميرور"، حذرت الصيدلانية روجينا شمس ناتيري من تناول القهوة فور الاستيقاظ دون شرب الماء أولا، موضحة أن ذلك قد يزيد من جفاف الجسم الناتج عن ساعات النوم، ما ينعكس على كفاءة الوظائف الحيوية.

هل شرب القهوة فور الاستيقاظ يسبب الجفاف؟



تناول القهوة مباشرة دون ترطيب الجسم بالماء قد يعزز الشعور بالجفاف، لأن الجسم يفقد السوائل أثناء النوم، ويحتاج إلى تعويضها أولا قبل إدخال الكافيين.

ما علاقة هرمون الكورتيزول بالقهوة؟



يصل هرمون الكورتيزول، المسؤول عن اليقظة، إلى ذروته بعد 30 إلى 60 دقيقة من الاستيقاظ، لذا فإن تناول الكافيين قبل ذلك قد يخل بالتوازن الطبيعي للجسم ويؤثر على نشاطه.

متى يكون الوقت الأنسب لشرب القهوة؟



تشير التوصيات إلى أن أفضل وقت لشرب القهوة يكون بعد 60 إلى 90 دقيقة من الاستيقاظ، عندما تستقر الغدة الكظرية ويصبح الجسم أكثر استعدادا للاستفادة من الكافيين.

هل يؤثر الكافيين على الهرمونات؟



للكافيين تأثير مباشر على الهرمونات، لذا فإن توقيت تناوله يلعب دورا مهما في تحقيق الفائدة وتجنب الآثار الجانبية.

عادات صباحية شائعة قد تضر بصحتك

-تناول إفطار غني بالسكريات يسبب تقلبات في سكر الدم وانخفاض الطاقة.

-الاستحمام بالماء البارد قد يؤدي إلى استنزاف الطاقة على المدى الطويل.

-ممارسة الرياضة على معدة فارغة قد تزيد الشعور بالتعب.

-تصفح الهاتف أو البريد الإلكتروني مبكرا يسبب إرهاقا ذهنيا لاحقا.

كيف تبدأ يومك بشكل صحي؟



ينصح الخبراء ببدء اليوم بشرب الماء لترطيب الجسم، وتقليل استخدام الشاشات في الساعة الأولى، مع التعرض لضوء الشمس الطبيعي لدعم الساعة البيولوجية.

ماذا عن المكملات الغذائية؟



يؤكد الخبراء ضرورة إجراء الفحوصات الطبية قبل تناول المكملات مثل فيتامين B12 والحديد والمغنيسيوم، حيث تختلف احتياجات الجسم من شخص لآخر، كما يفضل تناول المغنيسيوم مساء بدلا من الصباح.

