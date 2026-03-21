الكبد من أهم أعضاء الجسم، فهو يعمل بصمت لتصفية السموم، ومساعدة الجهاز الهضمي، والحفاظ على صحة الدم، ولكن عندما يتعرض الكبد للتلف، يبدأ الجسم في إرسال إشارات تحذيرية يمكن ملاحظتها قبل تفاقم المشكلة.

في السطور التالية، إليك العلامات التحذيرية التي تشير إلى تلف الكبد، وفقا لموقع "thehealth".

ما هي العلامات المبكرة لتلف الكبد؟

هل اصفر لون بشرتك أو عينيك علامة على تلف الكبد؟

اليرقان هو أحد أكثر علامات تلف الكبد وضوحا، وينتج عن عدم قدرة الكبد على معالجة البيليروبين بشكل صحيح، ما يؤدي إلى اصفرار الجلد وبياض العينين.

ما العلاقة بين الشعور بالتعب والإرهاق وتلف الكبد؟

التعب المستمر والضعف نتيجة محاولة الكبد التخلص من السموم في دمك، ما يقلل من طاقتك، إذا استمر هذا الشعور لأيام أو أسابيع، يجب الذهاب للطبيب المختص فورا.

هل الغثيان والقيء وفقدان الشهية علامات تحذيرية للكبد؟

الغثيان والقيء وفقدان الشهية تكون من العلامات المبكرة لتلف الكبد، نتيجة اضطراب إنتاج العصارة الصفراوية والعمليات الهضمية والتمثيل الغذائي.

هل تغير لون البول أو البراز علامة على مشكلة في الكبد؟

البول الداكن أو البراز الشاحب يشير إلى خلل في وظائف الكبد، ويعكس مشكلات في تصريف الفضلات والعصارة الصفراوية.

هل يشير الألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن إلى مشكلة في الكبد؟

الكبد يقع أسفل الأضلاع على الجانب الأيمن، وأي ألم خفيف في هذه المنطقة، خاصة بعد تناول دواء معين، قد يكون مؤشرا على التهاب الكبد.

لماذا يسبب تلف الكبد جفاف الجلد والكدمات ونزيف اللثة؟

عندما يتعطل الكبد، تتراكم المواد الكيميائية في الجسم، ما يسبب جفاف الجلد وظهور الكدمات أو نزيف اللثة والأنف.

هل يمكن لفحوصات الدم كشف تليف الكبد مبكرا؟

ارتفاع إنزيمات الكبد مثل ALT وAST وALP وGGT يمكن أن يظهر الضرر مبكرًا، حتى قبل ظهور الأعراض الظاهرية.

من هم الأكثر عرضة لتلف الكبد؟

مدمنو المسكنات والأدوية دون استشارة الطبيب.

مدمنو التدخين.

أصحاب ارتفاع مستويات السكر في الدم.

أصحاب نمط الحياة الخامل.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة.

كيف تحمي كبدك من التلف؟

توقف عن تناول الأدوية دون استشارة الطبيب.

تناول طعاما صحيا وتجنب الأطعمة المصنعة والمجمدة.

شرب كمية كافية من الماء لدعم التخلص الطبيعي من السموم.

الابتعاد عن التدخين والكحول قدر الإمكان.

الحصول على النوم الكافي وتقليل التوتر عبر النشاطات الذهنية.