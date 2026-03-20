المشروبات الغازية في العيد يجب تجنبها أو التقليل منها قدر المستطاع، لأن الأشخاص المعتادين على تناولها أكثر عرضة لحصوات الكلى، فضلا عن أنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ما تأثير تناول المشروبات الغازية على صحة الكلى في العيد ؟

حذر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، من المشروبات الغازية، لأنها تسبب اضطرابا في مستويات المعادن بالجسم، خاصة الكالسيوم.

وأضاف "القيعي" في تصريحات لمصراوي، أن المشروبات الغازية تسبب اضطرابات في مستوى المعادن بالجسم، لاحتوائها على حمض الفوسفوريك والكثير من السكريات.

وشدد خبير التغذية على خطورة الإفراط في المشروبات الغازية، لأن تناولها بكمية كبيرة يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى، خاصة لدى الأشخاص الذين لا يشربون ما يكفي من الماء يوميا.

وكشف أن هناك سببا آخر لخطورة المشروبات الغازية على صحة الكليتين وهو "محتواها العالي من الصوديوم".

وأشار إلى أن الصوديوم الموجود في المشروبات الغازية يشكل ضغطا كبيرا على الكلى، لأنه يجبر على العمل بجهد أكبر لتنقية الدم.

وأكد أن الاستمرار في تناول المشروبات الغازية يقلل من قدرة الكلى على تنقية الجسم، كما يؤدي إلى اضطراب توازن السوائل في الجسم.

ما تأثير الإفراط في تناول المشروبات الغازية على صحة القلب ؟

أوضح القيعي أن الإفراط في تناول السكريات والمشروبات الغازية خلال العيد، يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع الدهون الثلاثية في الدم.

هذه العوامل تساهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب مع مرور الوقت، خاصة عند تناولها بشكل متكرر.

ما هي البدائل الصحية بعد الطعام في العيد ؟

وذكر أخصائي التغذية العلاجية، أن هناك بدائل صحية للمشروبات الغازية يفضل تناولها في العيد، ومنها المشروبات الطبيعية التي تساعد على الهضم وتحافظ على صحة الجسم، مثل الماء أو العصائر الطبيعية غير المحلاة أو الأعشاب الدافئة مثل النعناع أو اليانسون.

ونصح القيعي، أن الاعتدال هو المفتاح للحفاظ على الصحة خلال العيد، لذا يفضل تجنب الإفراط في المشروبات الغازية أو التي تحتوي على محليات صناعية بعد تناول الطعام في العيد لأنها يمكن أن تزيد الضغط على الكلى والقلب، لذلك ينصح بتقليل استهلاكها والحرص على شرب الماء بكميات كافية للحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

