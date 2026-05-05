إعلان

هل الطلاق مسموح للمسيحيين؟ القانون يوضح الحالات والاستثناءات

كتب : محمد أبو بكر

12:48 ص 05/05/2026

قانون الأحوال الشخصية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نص قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، في الفصل الخامس الخاص بالموانع المبطلة للزواج وانحلاله والانحلال المدني، على مجموعة من الضوابط العامة التي تنظم حالات التطليق والانفصال، بما يتوافق مع طبيعة كل طائفة، ويضمن استقرار الأسرة.

وأوضح القانون وجود اختلافات جوهرية بين الطوائف، خاصة فيما يتعلق بإمكانية الطلاق أو الانحلال المدني، إلى جانب وضع آليات قضائية محددة للفصل في النزاعات الأسرية، مع إعطاء أولوية لمحاولات الصلح بين الزوجين.

الطلاق في قانون المسيحيين.. متى يجوز ومتى يُمنع؟

جاء نص المادة (19)، كما يلي:

لا يجوز الطلاق، ولا الانحلال المدني للزواج في الطائفة الكاثوليكية، ولا تسري على أتباعها أية أحكام تتعلق بهذين الأمرين، أينما وردت في هذا القانون.

جاء نص المادة (20)، كما يلي:

بالنسبة للطائفة الكاثوليكية، تسري بشأن الموانع المبطلة للزواج، وصيغة الاحتفال به، وتصحيحه، والانفصال الجسماني للزوجين، أحكام اللائحة الداخلية للكنيسة الكاثوليكية، بما لا يخالف النظام العام.

جاء نص المادة (21)، كما يلي:

لا يكون لتغيير أحد الزوجين طائفته - أثناء قيام الزوجية - أي أثر في حالة نشوب نزاع قضائي بينهما، وتطبق شريعة الطائفة التي عُقد الزواج بموجبها.

جاء نص المادة (22)، كما يلي:

لا يجوز التطليق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة، ولا باتفاقهما، صراحة أو بطريق التحايل، ويكون التطليق للأسباب الواردة في هذا القانون.

جاء نص المادة (23)، كما يلي:

يجب على المحكمة، في دعاوى التطليق والانحلال المدني للزواج، عرض الصلح على الزوجين في الجلسة التالية لتمام إعلان الخصوم، وإن تخلف أحد الزوجين عن المثول بجلسة الصلح بغير عذر مقبول، عُدّ رافضًا له، وتفصل المحكمة في الدعوى على هذا الأساس.

وإن حضر الطرفان وعجز القاضي عن الصلح، كلف كلاً منهما بتسمية حكم من أهله، قدر الإمكان، لمحاولة الصلح خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا.

وإذا لم يسمِّ أحدهما حكمه، أو لم يحضر، عينت المحكمة حكمًا عنه، وتناقش المحكمة الحكمين فيما انتهيا إليه، فإذا تم الصلح أُثبت بمحضر الجلسة، وقُضي بانتهاء الدعوى، وإن لم يتم، تفصل المحكمة في النزاع على هذا الأساس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون الأحوال الشخصية زواج المسيحيين طلاق المسيحيين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رياح ورمال وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة على المحافظات
أخبار مصر

رياح ورمال وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة على المحافظات
"نادلة وخباز وبائع في محل ملابس".. تعرف على مهن النجوم قبل الشهرة
أجنبي

"نادلة وخباز وبائع في محل ملابس".. تعرف على مهن النجوم قبل الشهرة
حدث بالفن| موعد ومكان جنازة هاني شاكر وفنانة تثير الجدل بـ"تدوينة" غامضة
زووم

حدث بالفن| موعد ومكان جنازة هاني شاكر وفنانة تثير الجدل بـ"تدوينة" غامضة
مشكلات صحية وأزمات مادية لهؤلاء الأبراج في مايو.. هل أنت منهم؟
علاقات

مشكلات صحية وأزمات مادية لهؤلاء الأبراج في مايو.. هل أنت منهم؟

أستاذ تمويل: موجات التضخم المتصاعدة قد تتفاقم خلال الفترة المقبلة
أخبار مصر

أستاذ تمويل: موجات التضخم المتصاعدة قد تتفاقم خلال الفترة المقبلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مشروع قانون الأسرة الجديد.. مفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل (تغطية خاصة)