دراسة علمية تكشف كيف يؤثر التدخين على صحة الرئتين

كشف علماء من أستراليا عن تقدم علمي كبير في فهم كيفية تأثير التدخين على الرئتين، فقد تبين لهم أن دخان السجائر يمكن أن يتسبب في أضرار كبيرة للجهاز التنفسي، وهو ما كان غير واضح للخبراء سابقًا.

أظهرت الدراسات أن العديد من المواد الكيميائية في دخان السجائر تؤثر على خلايا MAIT المناعية الموجودة في الرئتين، وهي الخلايا المسؤولة عن مكافحة الالتهابات البكتيرية والفيروسية، فضلاً عن إصلاح الأنسجة التالفة، وفق "دايلي ميل".

ومع التعرض لدخان السجائر، يمكن أن تضعف وظيفة هذه الخلايا، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن.

وقد أوضح الدكتور ديفيد فيرلي، الباحث المشارك من جامعة كوينزلاند، أن "دخان السجائر، إلى جانب دخان حرائق الغابات، عوادم السيارات، والغازات الناتجة عن حرق النفايات، يعد من المخاطر الصحية الكبيرة، ولكننا ما زلنا نجهل إلى حد كبير كيفية تأثير مكونات الدخان على جهاز المناعة وتأثيرها على الجسم".

أجرى الباحثون دراسة حول تأثير دخان السجائر على خلايا MAIT باستخدام عينات من دم الإنسان والفئران. واتضح لهم أن بعض المواد الكيميائية في الدخان، مثل مشتقات البنزالدهيد المستخدمة أيضًا في السجائر الإلكترونية، تحاكي الإشارات التي تستجيب لها خلايا MAIT في حالات العدوى.

الدكتور جيمي روسجون، الباحث الرئيسي من جامعة موناش، أكد أن "التعرض الطويل الأمد للدخان يضعف القدرة الدفاعية لهذه الخلايا، ما يزيد من احتمال إصابة الفئران بالإنفلونزا وأمراض مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن".

وتعتقد الدراسة أن المواد الكيميائية الـ 7,000 في التبغ، بما في ذلك القطران والمواد التي قد تضر الأوعية الدموية، هي سبب رئيسي في أضرار التدخين على القلب.

كما يرتبط النيكوتين، وهو مادة شديدة الإدمان في التبغ، بارتفاع ضغط الدم، ومن جهة أخرى، فإن الدخان يطلق أيضًا غازات سامة مثل أول أكسيد الكربون، الذي يقلل من كمية الأكسجين المتاحة للأنسجة، بما في ذلك القلب.