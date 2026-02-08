هادم اللذات.. 7 إشارات خفية تنذر بالإصابة بالسكري

هناك علامات خفية قد تشير إلى الإصابة بمرض السكري، غير أن الكشف المبكر عن هذه المؤشرات يساعد على التحكم في المرض وتقليل المضاعفات.

وأوضح الدكتور أحمد حسني، أخصائي الباطنة والغدد الصماء، أن السكري لا يظهر دائما بأعراض واضحة منذ البداية، وهناك علامات خفية يجب الانتباه لها لأنها قد تكون مؤشرا مبكرا على اضطراب مستويات السكر في الدم.

وأشار "حسني" في تصريحات لـ"مصراوي إلى أن أبرز هذه العلامات، تشمل:

العطش الشديد والجفاف المتكرر

زيادة الإحساس بالعطش على نحو غير معتاد قد يكون مؤشرا على ارتفاع مستويات السكر في الدم.

كثرة التبول

الحاجة المتكررة للتبول، خصوصا في الليل، غالبا ما تكون نتيجة ارتفاع السكر ومحاولات الجسم التخلص منه.

التعب والإرهاق المستمر

انخفاض الطاقة على الرغم من النوم الكافي قد يعكس صعوبة الجسم في استخدام السكر كمصدر للطاقة.

فقدان الوزن غير المبرر

انخفاض الوزن سريعا رغم عدم تغيير النظام الغذائي أو النشاط البدني، قد يكون علامة على فقدان الجسم للسكر والبروتينات بشكل غير طبيعي.

الجروح والالتهابات البطيئة في الشفاء

ارتفاع السكر يؤثر على تدفق الدم ووظائف المناعة، ما يبطئ التئام الجروح ويزيد فرص العدوى.

مشكلات البشرة

جفاف الجلد أو ظهور بقع داكنة خاصة حول الرقبة أو الإبطين قد تكون مرتبطة بمقاومة الأنسولين.

رؤية ضبابية أو تشوش في النظر

تغير مستويات السكر قد يؤثر على عدسات العين، مسببا ضبابية الرؤية أو مشاكل مؤقتة في البصر.

وأكد أن ملاحظة هذه العلامات مبكرا تتطلب إجراء فحص سكر الدم، واستشارة الطبيب لتحديد مستوى الخطر، إذ إن التشخيص المبكر يمكن أن يمنع تطور المضاعفات الخطيرة مثل أمراض القلب والكلى والعين.

وشدد على أن تعديل نمط الحياة، مثل النظام الغذائي الصحي، ممارسة الرياضة بانتظام، ومتابعة الوزن، إلى جانب الأدوية عند الحاجة، يساعد بشكل كبير في التحكم في مرض السكري وضمان حياة صحية أكثر.