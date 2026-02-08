حذرت الدكتورة نينا تشاندراسيكاران طبيبة الحساسية والمناعة الروسية من وضعية للساقين خطيرة يجب على المسافرين تجنبها أثناء الرحلات الجوية، وذلك لأنها تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم.

وأشارت نينا أن خطر الإصابة بالجلطات الدموية يزداد أثناء السفر، إذ يمكن للضغط الجوي أن يحفز حالة التهابية في الجسم، مما يزيد احتمالية تكون الجلطات خاصة في الساقين.

وأوضحت إن وضع ساق فوق الأخرى يشكل خطرا كبيرا، وتعد أسوأ وضعية للقدمين، نظرا لأنها تعيق تدفق الدم بسبب ضغط الأوردة على بعضها، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ويختلف الضغط الجوي على ارتفاعات عالية بشكل كبير عن الضغط على سطح الأرض، مما يزيد من احتمالية تكوّن جلطات الدم.

ولتقليل هذه المخاطر، يُنصح بارتداء جوارب ضاغطة أثناء الرحلة، إلى جانب المشي وتحريك الجسم بشكل دوري لتحسين تدفق الدم وإجراء بعض التمارين الخفيفة لمنع ركود الدم.

كما أن أخذ قيلولة قصيرة أثناء الرحلة يساعد على الشعور بالانتعاش والتركيز وتجنب الخمول الناتج عن النوم الطويل.

