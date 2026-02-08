إعلان

خطوات بسيطة لحماية ساقيك من الجلطات الدموية أثناء السفر

كتب : مصراوي

11:00 ص 08/02/2026

صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حذرت الدكتورة نينا تشاندراسيكاران طبيبة الحساسية والمناعة الروسية من وضعية للساقين خطيرة يجب على المسافرين تجنبها أثناء الرحلات الجوية، وذلك لأنها تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم.

وأشارت نينا أن خطر الإصابة بالجلطات الدموية يزداد أثناء السفر، إذ يمكن للضغط الجوي أن يحفز حالة التهابية في الجسم، مما يزيد احتمالية تكون الجلطات خاصة في الساقين.

وأوضحت إن وضع ساق فوق الأخرى يشكل خطرا كبيرا، وتعد أسوأ وضعية للقدمين، نظرا لأنها تعيق تدفق الدم بسبب ضغط الأوردة على بعضها، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ويختلف الضغط الجوي على ارتفاعات عالية بشكل كبير عن الضغط على سطح الأرض، مما يزيد من احتمالية تكوّن جلطات الدم.

ولتقليل هذه المخاطر، يُنصح بارتداء جوارب ضاغطة أثناء الرحلة، إلى جانب المشي وتحريك الجسم بشكل دوري لتحسين تدفق الدم وإجراء بعض التمارين الخفيفة لمنع ركود الدم.

كما أن أخذ قيلولة قصيرة أثناء الرحلة يساعد على الشعور بالانتعاش والتركيز وتجنب الخمول الناتج عن النوم الطويل.

اقرأ أيضا:

تظهر بدون إنذار.. 6 سرطانات قاتلة تنمو بصمت داخل الجسم

مضاعفات تصل إلى الوفاة.. كثرة التبول علامة على إصابتك بمرض خطير

احذر.. الحموضة المتكررة علامة تحذيرية على الإصابة بهذه الأمراض

لسبب غير متوقع.. لماذا يجب شرب 80٪ من الماء قبل الرابعة عصرا؟

أعشاب تهدئ القولون العصبي وأخرى احذر الإفراط في تناولها

خطورة وضع ساق فوق الأخرى صائح للسفر بأمان لجلطات الدموية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أبوالمعاطي زكي يفجر مفاجأة: حسام حسن سيرحل عن المنتخب في هذه الحالة
مصراوى TV

أبوالمعاطي زكي يفجر مفاجأة: حسام حسن سيرحل عن المنتخب في هذه الحالة
محامٍ: حكم النقض ببطلان نتيجة منيا القمح نهائي والتنفيذ بيد الوطنية للانتخابات
حوادث وقضايا

محامٍ: حكم النقض ببطلان نتيجة منيا القمح نهائي والتنفيذ بيد الوطنية للانتخابات
نانسي عجرم بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها.. كيف نسقتها؟
الموضة

نانسي عجرم بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها.. كيف نسقتها؟
4 صور لـ إمام عاشور رفقة عائلته في العمرة
رياضة محلية

4 صور لـ إمام عاشور رفقة عائلته في العمرة
بعد استغاثة "فيسبوك".. إنهاء إجراءات مغادرة "ابن الواسطى" للسعودية
أخبار المحافظات

بعد استغاثة "فيسبوك".. إنهاء إجراءات مغادرة "ابن الواسطى" للسعودية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة