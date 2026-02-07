وزير العدل: المحكمة الدستورية العليا هي الحصن الأعظم لحماية الدستور | صور
كتب : أحمد أبو النجا
12:04 م 07/02/2026
وزير العدل عدنان فنجرى
تصوير – هاني رجب:
قال وزير العدل، عدنان فنجرى، خلال الاجتماع التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الإفريقية: إن اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية يعد ملتقى الفكر الدستوري الأكبر بأفريقيا، مؤكدًا على استقلال القضاء الدستوري واعتباره ركيزة أساسية في الدولة.
وأضاف: إن المحكمة الدستورية العليا بمصر ترسخ التنسيق بين المحاكم الإفريقية الأخرى، ونتطلع لتبادل الخبرات العملية، مشددًا على أن المحكمة الدستورية العليا هي الحصن الأعظم لحماية الدستور.
انطلقت اليوم السبت أعمال اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية بالعاصمة الجديدة، بمشاركة 28 دولة وعدد من المنظمات الدولية والإفريقية.
ويهدف المؤتمر إلى دعم التعاون القضائي والدستوري، وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الهيئات القضائية العليا، لترسيخ سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات الدستورية.
ويشمل برنامج اليوم الأول الجلسة الافتتاحية لمناقشة القضايا الجوهرية للعدالة الدستورية، وجلسة ثانية حول «الذكاء الاصطناعي كأداة لدعم القضاء: الفرص والمخاطر»، بحضور خبراء وقضاة من مختلف الدول.
ومن المقرر أن تستمر أعمال المؤتمر على مدى يومين، بهدف صياغة توصيات لتعزيز استقلال القضاء الدستوري ودعم سيادة القانون.