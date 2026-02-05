إعلان

بالأعشاب والفواكه.. 5 مشروبات طبيعية لصحة المثانة وتطهير القولون

كتب : مصراوي

10:00 م 05/02/2026

مشروبات طبيعية

كتب – سيد متولي

يعاني كثيرون من مشكلات التهابات المثانة البولية أو اضطرابات القولون، ويلجأ البعض إلى الحلول الطبيعية لتخفيف الأعراض ودعم صحة الجسم.

وبحسب موقع هيلث، يمكن لبعض المشروبات الطبيعية أن تساهم في تهدئة الالتهابات وتنقية الجهاز الهضمي، وهي:

التوت البري.. درع واق للمسالك البولية

يعرف التوت البري بدوره المهم في الحفاظ على صحة المثانة، إذ يحتوي على عناصر تقلل قدرة البكتيريا على الالتصاق بجدران المسالك البولية، ما يساعد في الحد من الالتهابات المتكررة ودعم كفاءة الجهاز البولي.

شاي الأعشاب.. تهدئة مزدوجة

مشروبات الأعشاب مثل البابونج والنعناع تتميز بتأثيرها المهدئ، فهي تساهم في تخفيف تهيّج المسالك البولية، وفي الوقت نفسه تساعد على إراحة القولون وتحسين عملية الهضم بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا.

الماء الدافئ بالليمون.. تنظيف وتنشيط

تناول الماء الدافئ مع عصير الليمون وسيلة بسيطة لتحفيز الهضم وتنشيط القولون، كما أن الليمون يمتلك خصائص طبيعية تساعد الجسم على مقاومة البكتيريا والتخلص من السموم.

الزنجبيل.. مضاد طبيعي للالتهاب

الزنجبيل قادر على تقليل الالتهابات وتحسين الدورة الدموية، ما يجعله مفيدا في تخفيف أعراض التهاب المثانة ودعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

بذور الكتان.. دعم للهضم والجهاز البولي

تحتوي بذور الكتان على نسبة عالية من الألياف وأحماض أوميجا 3، التي تساهم في تحسين حركة الأمعاء وتنقية القولون، إضافة إلى دورها في تقليل التهابات المسالك البولية وتعزيز صحة الجهاز البولي.

