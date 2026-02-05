زفاف يتحول لمأتم.. مصرع عروس وإصابة عريسها في حادث "الدائري" بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

لقيت عروس مصرعها وأصيب عريسها بإصابات متفرقة، مساء اليوم الخميس، لتتحول ليلة العمر إلى مأتم إثر حادث تصادم مروع وقع لموكب الزفاف على الطريق الدائري بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا عاجلًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما سيارة زفاف، على الطريق الدائري، مما استدعى الدفع الفوري بسيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ.

وتبين عند الانتقال والفحص وفاة العروس في الحال، بينما أصيب عريسها وشقيقتها بإصابات وكدمات متفرقة بالجسم، وأوضحت التحريات الأولية أن جميع الضحايا يقيمون بقرية "شلقام"، وكانوا في طريقهم للاحتفال قبل أن يباغتهم الحادث.

وجرى نقل جثمان العروس والمصابين إلى مستشفى بني مزار العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب التصادم وإنهاء تصاريح الدفن.