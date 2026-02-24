إعلان

وزير الخارجية الإيراني: لن نتنازل عن حقنا في الاستفادة من التكنولوجيا النووية

كتب : عبدالله محمود

09:04 م 24/02/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران ستستأنف المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أقصر وقت ممكن.

وأكد عراقجي في تصريحات إعلامية مساء الثلاثاء، أن بلاده لن تقوم تحت أي ظرف من الظروف بتطوير سلاح نووي، ولن تتخلى عن حقها في تسخير فوائد التكنولوجيا النووية السلمية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أن هناك فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق يعالج المخاوف ويحقق المصالح المشتركة، بشرط إعطاء الأولوية للدبلوماسية، موضحًا أن الاتفاق مع واشنطن في متناول اليد إذا ما جرى التركيز على المسار الدبلوماسي.

وشدد وزير الخارجية الإيراني، على أن بلاده لن تتوانى عن فعل أي شيء لحماية سيادتها بشجاعة، مؤكدًا السعي الجاد للتوصل إلى حل سلمي لأي خلافات.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني، أن هناك فرصة تاريخية لإبرام اتفاق غير مسبوق يعالج المخاوف المشتركة ويحقق المصالح المشتركة.

إيران وأمريكا محادثات جنيف التكنولوجيا النووية وزير الخارجية الإيراني

