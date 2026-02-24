إعلان

ملك الأردن: لن نسمح باختراق أجوائنا للهجوم على إيران

كتب : محمود الطوخي

09:11 م 24/02/2026

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

أكد الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، أن الحوار والحلول السياسية بشأن التطورات المتعلقة بإيران هما السبيل الأمثل لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة.

وشدد عبد الله الثاني، خلال لقائه بنقابة الصحفيين الأردنيين اليوم الثلاثاء، على أن الأردن لن يسمح باختراق مجاله الجوي ولن يكون ساحة حرب لأي طرف، مشيرا إلى أن أمن المملكة وسلامة مواطنيها يمثلان أولوية قصوى وفوق كل اعتبار لمنع أي تهديدات خارجية.

الأردن وحماية الحقوق الفلسطينية

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الملك الأردني استمرار الجهود المكثفة مع الأشقاء والشركاء الدوليين لحماية حقوق الفلسطينيين المشروعة في أرضهم، مؤكدا على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع الراهن والتاريخي القائم في الضفة الغربية والقدس.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى ضرورة دعم جهود سوريا للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادة ووحدة أراضيها لضمان استقرار الإقليم بشكل كامل.

تحذيرات إيرانية

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أفادت تقارير إلعالمية بأن طهران أبلغت دولا خليجية بأنها ستكون "أهدافا مشروعة" حال استخدم الجيش الأمريكي أراضيها للهجوم على إيران.

