يحرص كثير من المسافرين على استخدام العطور قبل الصعود إلى الطائرة، اعتقادًا بأنها تمنح إحساسًا بالانتعاش والثقة، إلا أن خبراء الصحة والطيران يحذّرون من هذه العادة، مؤكدين أنها قد تتحول إلى مصدر إزعاج أو خطر صحي في بعض الحالات.

وبحسب موقع indianexpress، تعتمد الطائرات على نظام تهوية مغلق نسبيًا، ما يجعل رائحة العطور أقوى وأكثر تركيزًا داخل المقصورة.

هذا الأمر قد يسبب إزعاجًا شديدًا للركاب، خاصة في الرحلات الطويلة، حيث لا توجد مساحة كافية لتبدد الروائح.

ويحذر الأطباء من أن بعض الركاب يعانون من:

- حساسية الصدر

- الربو

- الصداع النصفي

- الغثيان والدوخة

رش العطور القوية قد يؤدي إلى نوبات اختناق أو صداع حاد لدى هؤلاء الأشخاص، ما يضطر طاقم الطائرة للتدخل.

ضغط الجو يغيّر الرائحة

على ارتفاعات عالية، يتغير إدراك حاسة الشم نتيجة ضغط الهواء، وهو ما قد يجعل العطر أقوى من المعتاد أو ذا رائحة مختلفة وغير محببة، ما يفسر شعور بعض الركاب بالانزعاج من عطور كانت مقبولة على الأرض.

ورغم عدم وجود حظر رسمي، إلا أن شركات طيران عديدة توصي بتجنب العطور النفاذة والاكتفاء بروائح خفيفة أو مزيلات عرق غير معطرة، احترامًا لراحة جميع الركاب داخل المقصورة.

ينصح الخبراء باستخدام العطور بعد الوصول إلى الوجهة، أو بكميات خفيفة جدًا قبل الرحلات القصيرة، مع تجنب رشها داخل الطائرة أو دورات المياه.

