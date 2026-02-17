4 أطعمة تحتوي على فيتامين B6 أكثر من الموز

فيتامين B6 ضروري لصحة الجسم، فهو يدعم الأعصاب، ويساعد في إنتاج الهيموجلوبين، وضبط نسبة السكر في الدم، ويقوي المناعة.

ورغم من شهرة الموز كمصدر له، هناك أطعمة أخرى توفر كميات أكبر من هذا الفيتامين وتضيف فوائد غذائية إضافية، وفقا لموقع "VeryWellHealth".

الحمص

يحتوي كوب واحد من الحمص المطهو على نحو 1.1 ملج من B6، أي حوالي 65% من الاحتياج اليومي، كما أنه غني بالألياف والبروتين والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ما يجعله إضافة مثالية للسلطات.

كبد البقر

توفر حصة 85 جراما من كبد البقر المطهو 53% من الاحتياج اليومي لهذا الفيتامين، إضافة إلى فيتامين B12، والحديد، والزنك، وفيتامين A، لكن يفضل تناوله باعتدال نظرا لكثافته الغذائية العالية.

سلمون سوكي

يوفر 85 جراما من سلمون سوكي المطهو نحو 0.6 ملج من B6، إضافة إلى أحماض أوميجا-3 المفيدة للقلب، والسيلينيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وفيتامين B12.

صدر الدجاج

مصدر بروتين قليل الدهون، مع محتوى جيد من المغنيسيوم والفوسفور، ما يدعم صحة العظام والعضلات.

