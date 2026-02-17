إعلان

لرفضه الاختلاط .. وزير المالية الإسرائيلي يرفض إلتحاق ابنته بالجيش

كتب : مصراوي

12:14 ص 17/02/2026

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

(أ ش أ)

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إنه سيطلب من ابنته عدم الالتحاق بالخدمة العسكرية في الجيش.

ونسبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى زعيم حزب (الصهيونية الدينية)، قوله خلال رده على سؤال لصحفي خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست، : "لو سألتني ابنتي، سأحاول تعليمها ألا تذهب لتؤدي الخدمة العسكرية".

وأوضح أن موقفه هذا متوافق مع رأي الحاخامية الكبرى، قائلاً:" آمل أن تحترموا، أيها التقدميون الكبار، قيم عدة آلاف من السنين.. وأنا بالطبع أحترم من يختلف معي".

وتأتي تصريحات سموتريتش في سياق الجدل القائم داخل المجتمع الديني الوطني حول خدمة النساء في الجيش، حيث تختار كثيرات أداء الخدمة الوطنية بدلاً من التجنيد، في حين تلتحق نساء متخرجات من المدارس الدينية أحيانًا بالجيش.

وقد أعرب عدد من كبار حاخامات الصهيونية الدينية عن معارضتهم لخدمة النساء في الجيش، بحجة أن ذلك لا يتوافق مع قيم الحشمة.

يذكر أن سموتريتش نفسه خدم في الجيش فترة مختصرة بعد التحاقه في سن الثامنة والعشرين، وقد سبق له التعبير عن معارضته لوحدات القتال المختلطة بين الجنسين.

Asha

بتسلئيل سموتريتش الاحتلال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي حزب الصهيونية الدينية

