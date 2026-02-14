خلال شهر رمضان، يحرص الكثيرون على إدراج المكسرات ضمن وجبة الإفطار أو السحور، نظرًا لفوائدها الغذائية العالية.

هذه المكسرات الصغيرة تحمل عناصر أساسية لدعم الطاقة والجسم بعد ساعات الصيام الطويلة وفق "Healthline".

مصدر غني بالطاقة

المكسرات مليئة بالدهون الصحية والبروتين، ما يمنح الجسم طاقة مستدامة بعد يوم طويل من الصيام، ويساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

تعزيز صحة القلب

الأحماض الدهنية الأحادية والمتعددة غير المشبعة في المكسرات تساعد على خفض الكوليسترول الضار، ودعم صحة القلب والأوعية الدموية.

تحسين الهضم

الألياف الموجودة في المكسرات تدعم حركة الأمعاء وتقلل من مشاكل الإمساك، ما يجعلها مفيدة خصوصًا خلال رمضان.

دعم صحة الدماغ

المغنيسيوم وفيتامين E في المكسرات يعززان وظائف الدماغ والذاكرة، ويقللان من التوتر النفسي أثناء الصيام.

تنظيم مستوى السكر في الدم

بفضل محتواها من الدهون الصحية والبروتين، تساعد المكسرات على استقرار مستويات السكر في الدم بعد الإفطار.