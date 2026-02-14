الطقس اليوم.. تحرك كتلة الغبار واستمرار الأتربة على هذه المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت.

وأشارت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إلى تحسن نسبي على أغلب الأنحاء مع استمرار وجود بعض الأتربة على مناطق من الإسكندرية والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، يكون تأثيرها أقل من أمس.

وتوقعت الهيئة، تحسن كافة الأجواء مع تقدم الوقت، ومع تحرك كتلة الغبار باتجاه البحر المتوسط وبلاد الشام.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية.

