إقبال كبير على حجز معرض زهور الربيع 2026

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار توافد الشركات والمؤسسات المتخصصة لحجز مساحاتها بفعاليات "معرض زهور الربيع 2026" في دورته رقم 93، والمقرر انطلاقه نهاية مارس المقبل بالمتحف الزراعي بالدقي.

وكشفت الوزارة، في بيان اليوم، أن عدد الشركات والمؤسسات التي أتمت إجراءات الحجز الفعلي للمشاركة في المعرض، وذلك خلال الأسبوع الأول من فتح باب الحجز، تجاوز 50 عارضًا يمثلون كبرى شركات نباتات الزينة، واللاند سكيب، ومنتجي الصبارات، ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

وأوضحت اللجنة المنظمة للمعرض، أن الباب لا يزال مفتوحًا لاستقبال المزيد من الطلبات لتلبية الرغبة المتزايدة من القطاع الخاص للمشاركة في هذا الحدث التاريخي، والذي يتزامن لأول مرة منذ سنوات مع احتفالات أعياد الربيع، كسابق عهده، لافتة إلى أنه تم أيضًا فتح باب الحجز للمساحات والمشاتل الصغيرة في مصر، في إطار دعم الدولة للمشروعات الناشئة ومنحهم الفرصة لتسويق ابتكاراتهم في فنون الزينة واللاند سكيب.

وأشارت الوزارة، إلى مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في نسخة هذا العام للمعرض، حيث من المقرر استضافة معرض "ديارنا" للحرف التراثية والصناعات اليدوية، ليقام على هامش معرض الزهور هذا العام للمرة الثانية على التوالي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم الأسر المنتجة وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية، الأمر الذي سيسهم في تقديم تجربة متكاملة للزوار تجمع بين جمال الطبيعة وعراقة التراث المصري، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من القوة الشرائية الكبيرة التي يشهدها المعرض سنويًا.

وتابعت أن استضافة معرض "ديارنا" هذا العام تأتي بعد النجاح الذي حققه التنسيق المشترك في الدورة السابقة؛ حيث ساهم تواجد الحرف التراثية بشكل ملموس في زيادة معدلات الإقبال الجماهيري وجذب أعداد غفيرة من الزوار من مختلف الفئات.

وفي سياق متصل، تواصل إدارة المعرض بالمتحف الزراعي بالدقي، العمل يوميًا لاستقبال ممثلي الشركات الراغبة في المشاركة، لإنهاء الإجراءات وتحديد المساحات، مشددة على تقديم كافة التيسيرات اللوجستية لضمان خروج المعرض بصورة تليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية في هذا القطاع.

