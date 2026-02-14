الري تناقش الطلب المتزايد على المياه في ظل حالة الندرة المائية

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، الاجتماع الدوري لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد العالي، وإجراءات إدارة المنظومة المائية خلال الموسم الشتوي، والتجهيز للموسم الصيفي المقبل.

وتم عرض الموقف الحالي للطلب على المياه في ظل حالة الندرة المائية وعدم سقوط سقوط الأمطار خلال الموسم الشتوي وموجة ارتفاع درجان الحرارة التي شهدتها البلاد مع نهايه شهر يناير 2026 وخلال شهر فبراير الجاري، والتي تزامنت مع نهاية فترة السدة الشتوية وبداية الرية العامة بجميع محافظات الجمهورية، والتي أدت لوجود طلب مضاعف على مياه الري والشرب بشكل غير معتاد في تلك الفترة من العام، استلزمت إجراءات تشغيلية إضافية لضمان استمرار تلبية الاحتياجات المائية.

كما تم استعراض جهود أجهزه الوزارة في التعامل المرن مع إدارة الموارد المائية، وإجراء الموازنات التشغيلية اللازمة على القناطر الرئيسية والقناطر الفاصلة، وتشغيل محطات الرفع بكفاءة، وضخ التصرفات والدرجات المطلوبة لشبكة الترع لمواجهة الطلب المتزايد على المياه في التوقيتات المناسبة.

وأكد الدكتور سويلم، استمرار الوزارة في إدارة الموقف المائي بكفاءة، ومتابعة التصرفات على مدار الساعة فى ضوء الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، والقدرة الاستيعابية للشبكة.

كما أكد مواصلة العمل بكافة أجهزة الوزارة على مدار الساعة لضمان حسن سير العمل بإدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات طبقًا للحاجة، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وكافة المحطات الواقعة عليها ووحدات الطوارئ لمجابهة أي طارئ، وتحقيق الدرجات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب والكهرباء.

