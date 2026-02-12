

مع اقتراب شهر رمضان، تتساءل كثير من السيدات الحوامل عن إمكانية الصيام ومدى تأثيره على صحتهن وصحة الجنين.

ورغم أن الصيام قد يكون آمنا لبعض الحالات، فإن هناك أوضاعا صحية محددة ينصح فيها بالإفطار لتجنب مضاعفات قد تضر بالأم أو الطفل.

ووفقا للدكتورة زكية أحمد أبو سليمان، استشاري طب النساء والتوليد، في حديثها لـ "مصراوي"، توجد حالات طبية واضحة للحامل يفضل فيها توخي الحذر من الصيام في شهر رمضان، ويفضل الرجوع للطبيب المتابع، أبرزها:

الأشهر الأولى من الحمل

في بداية الحمل تعاني بعض السيدات من هبوط الضغط والضعف العام والغثيان والقيء المتكرر، ما يجعل الامتناع الطويل عن الطعام والشراب سببا في الإرهاق الشديد واحتمال التعرض لهبوط حاد.

القيء المستمر

استمرار القيء مع الصيام يزيد خطر الجفاف، خاصة مع نقص السوائل لساعات طويلة، وقد يصاحبه دوار وتشوش في الرؤية وإجهاد عام.

تسمم الحمل

وهي حالة خطيرة ترتبط بارتفاع الضغط واحتباس السوائل وظهور زلال في البول، ويمنع فيها الصيام تماما.

ارتفاع نسبة الأملاح أو وجود صديد بالبول

هذه الحالات تتطلب شرب كميات كافية من المياه على مدار اليوم، وهو ما لا يتوافق مع الصيام لساعات طويلة.

ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل

خصوصا في الشهور الأخيرة، إذ تحتاج الحامل إلى متابعة دقيقة وأدوية في مواعيد منتظمة، والصيام قد يزيد من حدة المضاعفات.

سكري الحمل

يتطلب تنظيما دقيقا لمواعيد الطعام والدواء للحفاظ على مستوى السكر في الدم، لذلك لا ينصح بالصيام إلا بتقييم طبي دقيق.

انخفاض وزن الجنين أو ضعف التغذية عبر المشيمة

بعض الحوامل يحتجن إلى تناول الطعام والسوائل على فترات منتظمة، إضافة إلى أدوية تساعد على تحسين تدفق الدم للجنين، ما يجعل الصيام غير مناسب.