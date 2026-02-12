إعلان

قبل ما تصومي رمضان… هذه الحالات الصحية تمنع الحامل من الصيام

كتب - محمود عبده :

09:00 ص 12/02/2026

صيام الحامل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


مع اقتراب شهر رمضان، تتساءل كثير من السيدات الحوامل عن إمكانية الصيام ومدى تأثيره على صحتهن وصحة الجنين.

ورغم أن الصيام قد يكون آمنا لبعض الحالات، فإن هناك أوضاعا صحية محددة ينصح فيها بالإفطار لتجنب مضاعفات قد تضر بالأم أو الطفل.

ووفقا للدكتورة زكية أحمد أبو سليمان، استشاري طب النساء والتوليد، في حديثها لـ "مصراوي"، توجد حالات طبية واضحة للحامل يفضل فيها توخي الحذر من الصيام في شهر رمضان، ويفضل الرجوع للطبيب المتابع، أبرزها:

الأشهر الأولى من الحمل

في بداية الحمل تعاني بعض السيدات من هبوط الضغط والضعف العام والغثيان والقيء المتكرر، ما يجعل الامتناع الطويل عن الطعام والشراب سببا في الإرهاق الشديد واحتمال التعرض لهبوط حاد.

القيء المستمر

استمرار القيء مع الصيام يزيد خطر الجفاف، خاصة مع نقص السوائل لساعات طويلة، وقد يصاحبه دوار وتشوش في الرؤية وإجهاد عام.

تسمم الحمل

وهي حالة خطيرة ترتبط بارتفاع الضغط واحتباس السوائل وظهور زلال في البول، ويمنع فيها الصيام تماما.

ارتفاع نسبة الأملاح أو وجود صديد بالبول

هذه الحالات تتطلب شرب كميات كافية من المياه على مدار اليوم، وهو ما لا يتوافق مع الصيام لساعات طويلة.

ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل

خصوصا في الشهور الأخيرة، إذ تحتاج الحامل إلى متابعة دقيقة وأدوية في مواعيد منتظمة، والصيام قد يزيد من حدة المضاعفات.

سكري الحمل

يتطلب تنظيما دقيقا لمواعيد الطعام والدواء للحفاظ على مستوى السكر في الدم، لذلك لا ينصح بالصيام إلا بتقييم طبي دقيق.

انخفاض وزن الجنين أو ضعف التغذية عبر المشيمة

بعض الحوامل يحتجن إلى تناول الطعام والسوائل على فترات منتظمة، إضافة إلى أدوية تساعد على تحسين تدفق الدم للجنين، ما يجعل الصيام غير مناسب.

صيام الحامل وم الحامل لحوامل يام مضان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الخميس
أخبار البنوك

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الخميس

الدوري الياباني يلغي التعادل في المباريات.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

الدوري الياباني يلغي التعادل في المباريات.. ما القصة؟
قرار من النيابة بشأن متهم بإدارة نادي صحي لممارسة أعمال منافية للآداب بالعجوزة
حوادث وقضايا

قرار من النيابة بشأن متهم بإدارة نادي صحي لممارسة أعمال منافية للآداب بالعجوزة
ماذا تفعل المرأة إذا دخل رمضان قبل قضاء ما عليها من صيام؟.. الأزهر للفتوى
أخبار

ماذا تفعل المرأة إذا دخل رمضان قبل قضاء ما عليها من صيام؟.. الأزهر للفتوى
النواب الأمريكي يتحدى ترامب ويوافق على إلغاء الرسوم الجمركية على كندا
شئون عربية و دولية

النواب الأمريكي يتحدى ترامب ويوافق على إلغاء الرسوم الجمركية على كندا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال شهر رمضان.. مصدر بالتعليم يوضح
عدم استقرار ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة
الذهب يرتفع ببداية تعاملات اليوم في مصر