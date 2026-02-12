مع دخول فصل الشتاء وارتفاع معدلات الإصابة بنزلات البرد، يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية لدعم الجهاز المناعي وتقليل خطر العدوى.

فيما يلي، 5 مشروبات تساعدك على تقوية المناعة والوقاية من نزلات البرد وفقا لموقع "VeryWellHealth".

الشاي الأخضر مع الليمون والزنجبيل

الشاي الأخضر مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة، خاصة البوليفينولات التي تحارب الالتهابات والجذور الحرة، ويضيف الليمون جرعة إضافية من فيتامين C، بينما يمنح الزنجبيل خصائص مضادة للالتهاب وتعزز قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

كما يسهم الشاي في الحفاظ على ترطيب الجسم، وهو عامل أساسي لعمل الخلايا المناعية بكفاءة.

حليب اللوز

خيارا مثاليا لدعم المناعة، فهو غني بفيتامين E الذي يحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي، كما يحتوي على دهون صحية ومركبات نباتية مفيدة، وهو مناسب للنباتيين ولمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، لكونه خاليًا من منتجات الألبان.

العصير الأخضر

العصائر الخضراء التي تحتوي على السبانخ أو الكرنب أو أوراق السلق غنية بفيتامين C وبيتا كاروتين (فيتامين A)، وهما عنصران أساسيان لدعم الاستجابة المناعية ومقاومة العدوى.

عصير البرتقال

البرتقال من أشهر مصادر فيتامين C، الذي يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن محاربة العدوى، كوب واحد من عصير البرتقال يمكن أن يوفر أكثر من 100% من الاحتياج اليومي لهذا الفيتامين، مع ضرورة الاعتدال لتجنب الإفراط في السكر الطبيعي.

سموثي التوت

التوت غني بالألياف ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الأمعاء، المرتبطة بشكل مباشر بكفاءة الجهاز المناعي، وإضافة الزبادي المحتوي على البروبيوتيك يساعد على توازن البكتيريا الجيدة في الأمعاء، ما يدعم المناعة بشكل غير مباشر.

نصائح فعالة لتقوية المناعة

إضافة إلى هذه المشروبات، ينصح بممارسة النشاط البدني يوميا، والحصول على نوم كاف، وتناول غذاء متوازن غني بالخضروات والبروتين، كما يُنصح بالتخلص من التوتر من خلال التأمل أو تمارين التنفس، والتعرض المعتدل لأشعة الشمس لرفع مستويات فيتامين D، بالإضافة إلى غسل اليدين بانتظام.

