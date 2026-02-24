بعد ساعات الصيام الطويلة، يميل معظم الأشخاص إلى تناول الشاي والقهوة لاستعادة نشاطهم الذهني، ولكن التأثير السلبي للكافيين، يرغبون في معرفة بدائل مفيدة لهذه المشروبات.



في هذا الصدد، كشف الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أفضل المشروبات البديلة للكافيين، لدعم صحة الدماغ، وتساعد على التركيز، وتشمل ما يلي :



1- الماء الدافئ



يعمل على ترطيب الجسم بعد ساعات الصيام الطويلة، وبالتالي يحسن تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى المخ ويقضي على الشعور بالإرهاق الذهني، ويساعد على التركيز.



2- النعناع



يحتوي النعناع على مركبات مهدئة للجهاز العصبي، التي تساعد على تقليل الشعور بالتوتر وتحسين التركيز وتجعل المخ أكثر يقظة.



3- البابونج



يحتوي على مركبات طبيعية لها تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، ما يساعد في التخلص من الشعور بالتوتر بعد الإفطار وتحسين الاسترخاء العضلي والعصبي، كما يساهم في دعم جودة النوم وتقليل القلق، وهو ما يجعله مناسب للتناول بعد السحور بدلاً من المنبهات القوية.



4- الشاي الأخضر



يحتوي الشاي الأخضر على البوليفينولات ومركب الثيانين الذي يحسن من التركيز ويساعد على الشعور باليقظة مع تأثير منبه أخف من القهوة والشاي الأسود.



5- العصائر الطبيعية



تساعد تناول العصائر الطبيعية مثل البرتقال والرمان، الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين سي على دعم الخلايا العصبية وتعزيز وصول الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ وتحسين الطاقة العامة.

