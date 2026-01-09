في عالم يزداد فيه الضغط والقلق، يصبح تبني روتين مسائي ثابت قبل النوم أمرًا مهمًا لتعزيز الاسترخاء وتحسين جودة النوم، خصوصًا عند الالتزام به يوميًا.

لماذا يساعد الروتين المسائي في النوم الجيد؟

بحسب "heart"، فإن اتباع روتين مسائي ثابت يعدّ إشارة قوية لجسمك بأن وقت النوم اقترب، مما يسهّل على الدماغ الانتقال من حالة النشاط إلى الهدوء.

هذا الترتيب اليومي يعزّز إيقاع الساعة البيولوجية داخل الجسم، فيجعلك تنام أسرع وتستيقظ أكثر نشاطًا.

التزم بوقت نوم واستيقاظ ثابت

العلم يؤكد أن تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ كل يوم، حتى في عطلات الأسبوع، يساعد جسمك على ضبط ساعته الداخلية أو ما يُعرف بالإيقاع اليومي، مما يجعل النوم أكثر عمقًا واستمرارية، "Harvard Health".

ابتعد عن الشاشات قبل النوم

الأجهزة الإلكترونية تبعث ضوءًا أزرق يؤخّر إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النعاس، فتجد صعوبة في النوم. لذا يُنصح بإغلاق الهاتف والتلفاز قبل النوم بوقت كافٍ، واستبدالها بأنشطة هادئة مثل القراءة أو الاسترخاء، وفق "Harvard Health".

نصائح إضافية:

شرب شاي الأعشاب المهدئ.

أخذ حمام دافئ.

القيام بتمارين خفيفة وتمدد بسيط.

هذه الأنشطة تعزز الشعور بالراحة وتسهّل الدخول في النوم العميق.