هل تزيد المواد الحافظة في الطعام من احتمالات الإصابة بالسكري؟

كتب - محمود عبده :

04:00 ص 09/01/2026

داء السكري

أظهرت الدراسة أن المواد الحافظة، وهي جزء من المضافات الغذائية المستخدمة على نطاق واسع في صناعة الأغذية، قد تؤثر سلبا على التمثيل الغذائي وتلحق أضرارا بالخلايا والحمض النووي، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالسكري عند الاستهلاك المرتفع.

وبحسب موقع "ميديكال إكسبريس"، اعتمد فريق البحث الفرنسي من المعهد الوطني للصحة والبحث الطبي "Inserm" والمعهد الوطني للبحث الزراعي والبيئي "INRAE" على بيانات صحية وغذائية لأكثر من 100 ألف بالغ مشارك في دراسة NutriNet-Santé على مدار 14 عاما، سجل خلالها 1131 حالة إصابة بالسكري من النوع الثاني.


ارتبط ارتفاع الاستهلاك الإجمالي للمواد الحافظة بزيادة خطر الإصابة بالسكري بنسبة 47%.

استهلاك المواد الحافظة غير المضادة للأكسدة ارتبط بزيادة قدرها 49%، والمضافات المضادة للأكسدة بنسبة 40% مقارنة بأدنى مستويات الاستهلاك.

من بين 17 مادة حافظة شائعة، ارتبطت 12 مادة بارتفاع خطر الإصابة، من بينها نتريت الصوديوم، بروبيونات الكالسيوم، حمض الستريك، حمض الفوسفوريك ومستخلصات إكليل الجبل.

وأكدت ماتيلد توفييه، مديرة الأبحاث في Inserm وقائدة الدراسة، أن هذه الدراسة تعد الأولى عالميا التي تربط المواد الحافظة الغذائية بخطر السكري من النوع الثاني، مشيرة إلى أن النتائج تتوافق مع تجارب سابقة حول التأثيرات الضارة لبعض هذه المركبات، رغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات للتأكيد.

ويشير الباحثون إلى أن الالتزام بالنظام الغذائي الصحي، والاعتماد على الأطعمة الطازجة أو الأقل معالجة، يظل العامل الأهم للحد من المخاطر المرتبطة بالمضافات الغذائية.

الأطعمة الطازجة المواد الحافظة

