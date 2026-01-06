احذر.. 6 علامات صامتة تكشف أمراض القلب

أمراض القلب لا تظهر دائما بشكل مفاجئ أو بألم قوي في الصدر، في كثير من الحالات، يرسل الجسم إشارات بسيطة وهادئة قبل حدوث الخطر، لكننا غالبا لا ننتبه لها أو لا نربطها بالقلب.

يظن البعض أن القلب لا يمرض إلا عندما يؤلم، لكن الحقيقة أن العلامات الأولى قد تظهر في أماكن غير متوقعة مثل القدمين، الفم، الجلد، أو حتى الشعر.

تورم القدمين والكاحلين

عندما يضعف القلب عن ضخ الدم بشكل جيد، تتجمع السوائل في الجسم، وغالبا ما تظهر في القدمين والكاحلين، قد تشعر بثقل أو تلاحظ انتفاخا في نهاية اليوم، بحسب موقع Everyday Health.

لكن إذا كان التورم في ساق واحدة فقط أو صاحبه ألم شديد، فقد يكون السبب جلطة دموية، وهي حالة طارئة تحتاج فحصا عاجلا.

تساقط الشعر المبكر عند الرجال

الصلع المبكر، خاصة في مقدمة الرأس أو أعلى الرأس، قد يكون مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، والسبب يعود لهرمونات تؤثر على الشعر والشرايين في الوقت نفسه.

الصلع وحده لا يعني وجود مرض، لكنه إشارة تستدعي فحص الضغط والكوليسترول والسكر.

بقع صفراء على الجلد

ظهور بقع أو كتل صفراء صغيرة حول العينين أو على المفاصل قد يدل على ارتفاع الكوليسترول في الدم.

هذه العلامات ليست تجميلية فقط، بل قد تعكس تراكم الدهون داخل شرايين القلب.

نزيف اللثة

نزيف اللثة المتكرر قد يكون أكثر من مشكلة في الأسنان، لكن التهابات اللثة المزمنة قد تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، لأن البكتيريا يمكن أن تنتقل عبر الدم وتؤثر على الأوعية الدموية.

الضغط النفسي الشديد

التوتر أو الصدمة النفسية القوية قد تؤدي إلى ضعف مؤقت في عضلة القلب، خاصة لدى النساء بعد سن الخمسين.

الأعراض قد تشبه الجلطة القلبية، مثل ألم الصدر وضيق التنفس، رغم أن الشرايين تكون سليمة.

تغيرات في الوزن والتبول والتنفس

زيادة مفاجئة في الوزن، كثرة التبول ليلا، سعال عند الاستلقاء، أو تعب سريع عند بذل مجهود بسيط، كلها علامات قد تشير إلى بداية قصور في عمل القلب.

متى يجب زيارة الطبيب فورا؟

تورم غير طبيعي

ضيق في التنفس

خفقان مفاجئ

ألم يمتد للكتف أو الفك

خصوصا إذا كان هناك ضغط دم مرتفع، سكري، أو تاريخ عائلي لأمراض القلب.