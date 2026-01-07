خطر صامت في ثلاجتك.. مشروبات شائعة تضر بصحة الكلى

كتبت- آلاء نبيل:

بعض المشروبات الشائعة، يمكن أن تشكل خطرا صامتا على صحة الكلى عند الإفراط في تناولها، حيث تضع عبئا متزايد على وظائفها الحيوية وتزيد من احتمالات الإصابة بمشكلات كلوية خطيرة، لذا يجب الحد منها.

ووفقا لما ذكره "National kidney foundation"، إليك المشروبات التي تضر بصحة الكلى في صمت.

1- المشروبات الغازية

يرتبط كل من المشروبات الغازية العادية والدايت بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة عند الإفراط في تناولها، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من السكر، بينما تحتوي المشروبات الدايت على محليات اصطناعية تسبب مشاكلات صحية أيضا، بالإضافة إلى أن المشروبات الغازية الداكنة تحديدا تحتوي على إضافات الفوسفور، والتي تكون ضارة لمن يعانون من مشاكل في الكلى.

2- مشروبات الطاقة

تعتبر هذه المشروبات غير صحية نظرا لاحتوائها على مستويات عالية من الكافيين والسكر والمواد المضافة المختلفة، وكلها عوامل ترفع ضغط الدم وترهق صحة الكلى، كما يعد الإفراط في تناول السكر عامل خطر رئيسي للإصابة بداء السكري، وهو أحد الأسباب الرئيسية للفشل الكلوي.

3- المشروبات الغنية بالسكر

يساهم تناول كميات كبيرة من السكر في زيادة خطر الإصابة بداء السكري والسمنة، وكلاهما يرهق وظائف الكلى، وتشمل هذه المشروبات عصائر الفاكهة المعلبة المحلاة، والمشروبات المحلاة، وغيرها.

4- المشروبات الغنية بالكافيين

عادة ما يتواجد الكافيين بنسبة عالية في القهوة والشاي وبعض المشروبات الغازية، ويعمل تناوله بكميات كبيرة كمنبه، ما يزيد من ضغط الدم وتدفق الدم إلى الكلى، ويمكن أن ينتج عن ذلك الإجهاد مع مرور الوقت للكلى، كما يساهم في الإصابة بالجفاف.

5- المشروبات الرياضية

على الرغم من أن المشروبات الرياضية مصممة لتعويض الإلكتروليتات بعد التمارين الرياضية المكثفة، إلا أن العديد منها غني بالصوديوم والبوتاسيوم والمكونات الاصطناعية، ما يشكل مشكلة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى.

