إعلان

خطر صامت في ثلاجتك.. مشروبات شائعة تضر بصحة الكلى

كتب : آلاء نبيل أحمد

05:00 م 07/01/2026

صحة الكلى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- آلاء نبيل:

بعض المشروبات الشائعة، يمكن أن تشكل خطرا صامتا على صحة الكلى عند الإفراط في تناولها، حيث تضع عبئا متزايد على وظائفها الحيوية وتزيد من احتمالات الإصابة بمشكلات كلوية خطيرة، لذا يجب الحد منها.

ووفقا لما ذكره "National kidney foundation"، إليك المشروبات التي تضر بصحة الكلى في صمت.

1- المشروبات الغازية

يرتبط كل من المشروبات الغازية العادية والدايت بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة عند الإفراط في تناولها، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من السكر، بينما تحتوي المشروبات الدايت على محليات اصطناعية تسبب مشاكلات صحية أيضا، بالإضافة إلى أن المشروبات الغازية الداكنة تحديدا تحتوي على إضافات الفوسفور، والتي تكون ضارة لمن يعانون من مشاكل في الكلى.

2- مشروبات الطاقة

تعتبر هذه المشروبات غير صحية نظرا لاحتوائها على مستويات عالية من الكافيين والسكر والمواد المضافة المختلفة، وكلها عوامل ترفع ضغط الدم وترهق صحة الكلى، كما يعد الإفراط في تناول السكر عامل خطر رئيسي للإصابة بداء السكري، وهو أحد الأسباب الرئيسية للفشل الكلوي.

3- المشروبات الغنية بالسكر

يساهم تناول كميات كبيرة من السكر في زيادة خطر الإصابة بداء السكري والسمنة، وكلاهما يرهق وظائف الكلى، وتشمل هذه المشروبات عصائر الفاكهة المعلبة المحلاة، والمشروبات المحلاة، وغيرها.

4- المشروبات الغنية بالكافيين

عادة ما يتواجد الكافيين بنسبة عالية في القهوة والشاي وبعض المشروبات الغازية، ويعمل تناوله بكميات كبيرة كمنبه، ما يزيد من ضغط الدم وتدفق الدم إلى الكلى، ويمكن أن ينتج عن ذلك الإجهاد مع مرور الوقت للكلى، كما يساهم في الإصابة بالجفاف.

5- المشروبات الرياضية

على الرغم من أن المشروبات الرياضية مصممة لتعويض الإلكتروليتات بعد التمارين الرياضية المكثفة، إلا أن العديد منها غني بالصوديوم والبوتاسيوم والمكونات الاصطناعية، ما يشكل مشكلة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى.

اقرأ أيضا:

تجنبها فورا.. 5 أطعمة ومشروبات تهدد صحة الكلى

ليس المقلي أو المصنع.. احذر أسوأ طعام يدمر الدماغ

6 علامات تخبرك بأن كليتيك تعملان بكفاءة- اكتشفها فورا

تظهر أثناء النوم.. 6 أعراض خطيرة قد تنذر بأزمة قلبية مفاجئة

بعد تفشيها في الهند.. احذر أعراض إنفلونز الطيور المبكرة

الكلى صحة الكلى مشروبات تضر الكلى

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

مسؤولون وشخصيات عامة يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
أخبار مصر

مسؤولون وشخصيات عامة يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
خطاب من زوجته.. كيف أنقذ جمال عبد الناصر عائلة "لومومبا"؟
رياضة عربية وعالمية

خطاب من زوجته.. كيف أنقذ جمال عبد الناصر عائلة "لومومبا"؟
بلاغ جديد ضد مصطفى كامل لنيابة الأموال العامة
زووم

بلاغ جديد ضد مصطفى كامل لنيابة الأموال العامة
10 صور لـ "قمر الذئب" المكتمل لعام 2026 يسطع في السماء
أخبار و تقارير

10 صور لـ "قمر الذئب" المكتمل لعام 2026 يسطع في السماء
إيقاف مدرب الزمالك الجديد 9 مباريات.. ما القصة؟
رياضة محلية

إيقاف مدرب الزمالك الجديد 9 مباريات.. ما القصة؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن افتتاح حديقة الحيوان
تحذير عاجل لـ"سلامة الغذاء".. سحب 5 دفعات من ألبان الأطفال بالسوق
مصادر: إعلان أسماء الـ28 نائبًا المعينين بقرار رئيس الجمهورية غدًا
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح