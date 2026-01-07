دراسة تفتح باب الأمل.. أدوية الكوليسترول قد تقلل خطر سرطان القولون

توصلت دراسة علمية حديثة إلى وجود علاقة محتملة بين أدوية خفض الكوليسترول وانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، في اكتشاف قد يعيد تسليط الضوء على الاستخدامات الصحية غير التقليدية لبعض الأدوية الشائعة.

وبحسب موقع لينتا.رو، كشف باحثون من جامعة جيلين الصينية أن أدوية الستاتينات، المستخدمة على نطاق واسع لعلاج ارتفاع الكوليسترول، قد ترتبط بانخفاض ملحوظ في خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، خصوصا لدى مرضى التهاب الأمعاء.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات قرابة 640 ألف مريض، جمعت من سبع دراسات سابقة، حيث قارن الباحثون معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين المرضى الذين استخدموا الستاتينات وآخرين لم يتناولوها.

وأظهرت النتائج أن تناول هذه الأدوية ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالمرض بنسبة تقترب من 23%.

وأشار الباحثون إلى أن هذا التأثير الوقائي كان أكثر وضوحا لدى المرضى الذين استمروا في استخدام الستاتينات لأكثر من خمس سنوات، ما يرجح وجود تأثير تراكمي طويل الأمد، إلى جانب خصائص مضادة للالتهابات وقدرات محتملة في الحد من نمو الأورام.

وخلصت الدراسة إلى أن هذه النتائج قد تمهد مستقبلا لاستخدام الستاتينات كوسيلة وقاية كيميائية لدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم، مع التأكيد على ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث السريرية لتأكيد هذه الفوائد وتحديد آلياتها بدقة.